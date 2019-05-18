Projede önce yönetmene sonra hikayeye bakarım

zeki.gumus@aksam.com.tr

“Zalim İstanbul” dizisinin Nedim’i Berker Güven oyuncu olmayı çocukluğunda kafasına koymuş ve bütün hayatını oyuncu olmak üzere kurgulamış. Berker Güven ile oyunculuğunu, Zalim İstanbul’u ve gelecek planlarını konuştuk.

Kendinden bahseder misin, hayallerinin içinde oyunculuk var mıydı?

Çalışkan, tutkulu, hassas, duyarlı ve yardımsever biri olduğumu düşünüyorum. Genel ruh halim ise bir şarkı gibi. Nakaratları, araları, inişleri, çıkışları var. Duygusu, ritmi var. Asla monoton değil, ancak her halim, bütünün bir parçası diyebilirim. Oyuncu olmaya karar verdiğimde 8 yaşındaydım. Hayatımı oyuncu olabilmek üzerine kurdum.

Yeni bir rol geldiğinde karar vermeni sağlayan kriterler nelerdir, bu olursa yapmam dediğin kuralların var mı?

Benim bir rolü kabul ederken ilk baktığım şey projenin yönetmenidir. Yönetmen iyiyse kabul ederim. Yönetmenin önemini ilk filmimle anladım. Sonra hikayeye bakarım. Hikaye iyiyse o zaman hangi karakteri oynadığımın çok önemi yoktur. Bir parçası olmak bana yeter. Senaryoya ve hikayeye hizmet edecek olan her şeyi yaparım.

Babam filminde zihinsel engelli Arif’i canlandırmıştın, şimdi de bedensel engelli Nedim olarak çıktın karşımıza. Canlandırdığın karakterler epey zorlayıcı. Rollere hazırlık sürecinden bahseder misin?

Öncelikle çok çalışıyorum. Çeşitli yöntemlerim var. Öncelikle kendi çalışma alanımı yaratıyorum. Dış dünyayla olabildiğimce iletişimi kesiyorum. Günde 4-5 saatten fazla uyumuyorum. Sahne sahne senaryonun içine dalıyorum. Duygusal ve ideolojik meditasyon dönemi geçiriyorum. Sonra çekim günü ya da oyun saati geldiğinde bütün bu yaptıklarımı bir kenara koyup, sadece karakter olup sahnenin içine dalıyorum.

Zalim İstanbul’da hemşireni oynayan Cemre ile nasıl bir uyum var aranızda?

Sera, benim sektörde karşılaştığım en düzgün, insanlardan biri. Çok güzel bir arkadaşlık kurduk. Arkadaşlığımızdaki uyum sahnelerimize de yansıyor. Oynadığımız her sahneyi keyifle oynuyoruz.

Tom Cruise, Nicole Kidman, Kristen Dunst gibi ünlülerin oyuncu koçu Susan Batson’la çalıştın. Bu süreç sana neler kattı?

Susan’la çok kısa bir süre çalıştım. Keşke daha fazla çalışma fırsatım olsaydı. Susan hayatımda karşılaştığım en iyi oyunculuk eğitmeni. Bilgisi ve öğretme hızı kıyaslanabilecek gibi değil.

Özel hayatında ve kariyerinde kendini gelecek yıllarda görmek istediğin nokta nedir?

Çocuk istiyorum. Doğru insanla beraber olduğumu hissedersem istiyorum. Seveceğim, derdini, hikayesini anlatabileceğim işleri yapayım yeter. Günün sonunda insanlara bir şeyler aktarabileyim, kalplerine dokunabileyim istiyorum.