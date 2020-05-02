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Probiyotik “hayat için” anlamına gelmektedir. Probiyotikler; hastalıklara neden olmayan, vücut için faydalı ve ağız yolu ile yeterli miktarda alındığında kişinin sağlığını koruyucu, geliştirici ve tedavi edici özelliklere sahip canlı bakterilerdir.

İçerisinde yeterli miktarda probiyotik bakteri bulunan her tür besin probiyotik besin olarak kabul edilebilir. Probiyotik etkili besinlerin başında probiyotik yoğurtlar, probiyotik içecekler ve kefir gelir. Ayrıca Orta Asya kültüründe sıklıkla tüketilen kımız da probiyotik etkili bir içecektir. Ayrıca probiyotik bakterileri tablet olarak da alabilirsiniz. Ancak, yapılan bazı bilimsel çalışmalar, tabletlerin doğal besinler ile alınan probiyotikler kadar etkili olmadığını ortaya koymuştur. Son dönemde probiyotik mayalarla evlerde yoğurt mayalanmaya başlandı. Bu da olumlu bir gelişmedir. Bu mayalar kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı, hazırlanan yoğurt evde uygun şartlarda saklanmalıdır. Çok uzun süre bekletilmemeli taze olarak tüketilmelidir.

Probiyotik bakteriler; bağırsak mikroflorasını yani iç dengesini koruyup geliştiren yararlı fonksiyonel canlılardır. Bu canlılar; bağırsaklarda mikrobiyal dengeyi sağlar ve korur. Probiyotik beslenme, kişiyi hastalıklardan korur. Yiyeceklerle aldığımız probiyotik mikroorganizmalar sindirim sisteminde canlılığını korurlar ve çoğalabilirler. İmmün sistemde; lenf nodüllerini büyütüp bağışıklık sisteminde pozitif işlev görürler. Elzem yani vücudumuz için gerekli besin maddelerinin kullanım ve emilimini kolaylaştırır.

PROBİYOTİK BESLENMENİN FAYDALARI NELERDİR?

• Probiyotik ürünler beslenmemizi geliştirir ve güçlendirir.

• Probiyotikler de sindirim sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Bağırsaklara tutunmaları nedeni ile zararlı bakterilerin bağırsaklara yerleşme riskini de en aza indirirler.

• Yapılan bilimsel çalışmalarda, probiyotiklerin ishal süresini ve şiddetini azalttığını göstermiştir.

• Zararlı maddelerin bağırsaklardan uzaklaşmasını sağlayarak kolon kanserine yakalanma riskini azaltırlar.

• Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda gebelik ve emziklilik sürecinde probiyotik alan annelerin çocuklarında egzema riskinin yüzde 50 azaldığı saptanmıştır. Sindirim sistemini düzeltici etkileri ile probiyotikler alerjilerin oluşum riskini de en aza indirmektedirler.

• Kötü huylu kolesterolün azaltılmasında etkili olabilirler…

• Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durum. Düzenli probiyotik kullanımının karaciğer yağlanması sorununun önüne geçebileceği düşünülmektedir.

PROBİYOTİKLERİ NASIL VE NE SIKLIKTA KULLANMALIYIZ?



Probiyotiklerin etki gösterebilmesi için kesinlikle düzenli olarak kullanmamız gerekir. Yani 1–2 gün probiyotik yoğurt veya içecek kullanmak sorunlarınızı çözmeye ve sağlığınızı geliştirmeye yeterli olmaz. Yaklaşık 10–14 günlük bir süreden sonra olumlu etkileri tam olarak görürsünüz. Beslenmenize düzenli olarak tüketmeye devam ettiğiniz sürece sağlıklı etkilerini yaşarsınız.

Probiyotik ürünleri her gün tüketirseniz yararlı etkilerini yaşar ve hissedersiniz.