Pandeminin kadınlar üzerine etkisi

Pandeminin etkileri üzerinde çok konuşuldu, konuşuluyor. Ama gözden kaçan çok önemli bir konu daha var. Pandemi toplum içerisinde durumu zaten hassas olan kadınları daha fazla etkiledi. Bunu ben demiyorum yapılan araştırmalar söylüyor. Geçtiğimiz aylarda Nature dergisinde bu konuda bir yazı yayımlandı. Geçmiş salgınlarda yapılan çalışmalar göstermiş ki bu dönemlerden en fazla etkilenen kadınlar oluyor. Çalışmaya geçmeden önce bu dönemde gözlemlediklerimden bahsetmek istiyorum biraz. Birçok kurum online çalışma sistemine geçti. Aynı zamanda okullar da online eğitim vermeye başladı. Aile evde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Patronlar çalışanlarına evde oldukları için daha fazla yüklendi. Bu arada çocukla devamlı bir arada olmak, eve yardımcı alınamadığı için ev işlerini yapmak çalışan anne için başlı başına ayrı işlerdi. Online eğitimin başlaması ile birlikte anneler evde birer yardımcı öğretmen haline geldiler. Hatta bazı anneler çocuklarını iş yerine götürüp oradaki bilgisayardan çocuklarının eğitimini sürdürmeye çalıştı ki bu işi de aksatan bir durum oldu. Ayrıca bu dönemde aile içi şiddetin arttığını gösteren çalışmalar da var. Nature dergisinde temmuz ayında yayımlanan makalede geçmiş salgın dönemlerinde kadınların sosyal ve ekonomik yönden erkeklere göre daha fazla etkilendiğini gösteren çalışmalardan bahsediliyor. Okulların kapanması ve aile içi bireylerde hastalananların olmasının yol açtığı negatif etkiler genelde kadınlarda daha belirgin yaşanıyor.

Aile içi şiddet kadın ve çocukları daha fazla etkiliyor. Doğum kontrol yöntemlerine ulaşmanın zorluğu istenmeyen gebelikleri artırıyor. Ayrıca kadınların salgın dönemlerinde erkeklerden daha fazla iş kaybına uğradıkları tespit edilmiş. Salgının başladığı ilk aylarda Birleşmiş Milletler genel sekreteri Antonio Guterres ürkütücü boyutta bir aile içi şiddetin başladığından bahsetmişti. Malezya’da 18 Mart-26 Mart arasında aile içi şiddet hattı aramalarında yüzde 57 artış tespit edilmişti. Aynı durum Ebola ve Zira virüsü salgınlarında da yaşandı. Batı Afrika’da 2014-2016 yılları arası görülen salgında karantinadan dolayı birçok iş yeri geçici olarak kapandı. İşini kaybedenlerin-maddi sıkıntıya düşenlerin yüzde 85’i kadındı. İşini kaybeden erkeklerin yüzde 63’ü salgın sonrası işlerine dönerken, kadınların ancak yüzde 17’si işlerine dönebildi. Covid-19 pandemisinin ilk aylarından olan mart ayında Arjantin’de her 29 saatte bir kadının partneri tarafından öldürüldüğü raporlandı. Dünyanın her yerinden bildirilen aile içi şiddet vakaları arttı. Türkiye’de de kadın sığınma evlerinin başvuru oranı ile ilgili bir çalışma yapılsa muhtemelen benzer etkiler görülecektir. Bazı ülkeler aile içi şiddete karşı önlemleri artırırken (aile içi şiddet hatlarının artırılması, özel kodlar oluşturulması gibi) birçok ülke hâlâ bu konuyu görmezden gelmekte. Başka bir konu da doğum kontrol yöntemlerine ulaşma zorluğu. Birçok ülkede doğum kontrol metotları ile ilgili malzemelere ulaşabilme zorluğu var. Birçok ülkede kürtaj acil olmayan işlem olarak kodlandığı için bu dönemde yapılmıyor. Ebola salgınında Sierra Leone’de ergen gebelik oranlarında yüzde 23 artış görülmüştü. Zira virüs salgınına bağlı ise anomalili bebek doğumda artış saptanmıştı. En azından gerekli düşük vakaları için kürtaj ya da düşüğe yardımcı olan ilaçların hekim önerisi ile kullanılmasının salgın dönemlerinde önemli olduğu belirtilmiş. Son olarak şunu belirtmek istiyorum; dünya üzerindeki toplumlarda cinsiyet eşitliğini sağlamak adına şimdiye kadar yapılanların yetersizliği, şu anda içinde bulunduğumuz kriz durumda kadınların dezantajını daha fazla artırıyor.