Ozonterapi hayatta kalma şansını artırıyor

Kitabınızın adı ‘Koronadan Korunmak Mümkün.’ Peki ama nasıl? Sosyal mesafe, maske ve hijyen bunun için yeterli mi?

Maalesef yeterli değil. Tüm bu kurallara dikkat edenlerde bile pek çok vaka görülüyor. Maskenin koruyuculuğu ancak iki tarafın da maske takıyor olmasıyla mümkün. Her şeyi ve herkesi kontrol edemediğimiz için en akılcı strateji bağışıklık sisteminizi güçlendirmek. Tabii ki kurallara uyacaksınız ama virüse maruz kaldığınızda da en etkili maskeniz olan bağışıklık sisteminiz devreye girerek düşmanı bertaraf edecek.

Aylardır evden çıkmıyoruz. Bu nedenle hiç hastalanmayacağını düşünenler de var. Bu noktada bağışıklık sistemimizin alarm verdiğini nasıl anlarız?

Bağışıklık sisteminiz güçsüz düştüğünde sık sık nezle, grip olur, soğuk algınlığına yakalanırsınız. Diğer bir belirti ise halsizliktir. Şunu da unutmamak lâzım: Bağışıklık sistemi hiç alarm vermeden de formdan düşebilir. Siz her şey yolunda zannedersiniz ama aslında sistem zararlı patojenlere karşı savunmasız durumdadır.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş

YEMEKLERİ KEMİK SUYUYLA HAZIRLAYIN

Koronadan korunmak için nasıl beslenmeliyiz?

Diyetinizdeki çinko zengini besinleri artırmaya özen gösterin. Kırmızı et ve ciğer hem D vitamini hem de çinkoyu bir arada bulunduran mükemmel besinler. Bu besinlerin kolesterol zengini olması da onları süper birer bağışıklık dopingi haline getiriyor. Keza tereyağı ve yumurta da öyle… Probiyotik zengini ev yoğurdunu, ev turşusunu sofranızdan eksik etmeyin. Sağlıklı bir bağırsak florası olmadan bağışıklık sistemi fonksiyonları da sağlıklı olamaz. Yemeklerinizi kemik suyuyla hazırlayın. Kemik suyunun içindeki jölemsi madde bağırsak geçirgenliğini önleyerek vücuttaki enflamasyonu hafifletir. Mevsim sebzeleri tüketin ve çeşitliliğe önem verin.

Hastalanırsak sağlığımıza nasıl kavuşacağız?

Hastalanmanız durumunda, öncelikle yine beslenmeye dikkat etmeniz gerek. Beraberinde ozonterapi, vitamin takviyeleri ve fitoterapi tedavileri, Kovid-19 tedavisinde başarı oranını son derece yükseltiyor. Mutlaka konunun uzmanı bir hekimden yardım almanızı tavsiye ediyorum.

KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILMALI

Ozonterapi nedir? Koronavirüs üzerindeki etkileri nedir?

Ozonterapi ülkemizde yaygın olarak kullanılan, Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği tamamlayıcı tıp tedavilerinden biridir. Benim de kliniğimde senelerdir uyguladığım bir tedavi. Dünyanın dört bir yanında pek çok doktor, pek çok bilim insanı ilacı olmayan, ağır vakalarda can kaybına neden olan bu amansız salgına karşı pek çok tedavi deniyor. Mesela yüksek dozlarda verilen C vitaminiyle, kandaki D vitamini seviyesini yukarı çekerek ya da tedaviyi melatonin takviyesiyle desteklemek gibi değişik yollar deneniyor. Amaç hastaya zarar vermeden tedavi etmek, hastalığa karşı direncini artırmak ve hayatta kalma şansını yükseltmek. Denenen ve başarılı olduğu yolunda bulgular elde edilen tedaviler arasında ozonterapi de var. Zaten ozonterapinin anti-viral bir etkisi olduğu biliniyordu. Sitokin fırtınasını önlemek, kandaki oksijen seviyesini yükseltmek gibi faydaları da bu hastalıkta elimizi güçlendiren etkileri.

Kitabınızda İtalya’da yapılan bir araştırmanın sonucuna yer vermişsiniz. 36 vakanın, bu yöntemle koronadan kurtulduğu, sadece birinin yoğun bakıma kaldırıldığı ancak entübe olmadan kurtulduğu yazıyor. Türkiye’de de ozon terapi vakalar üzerinde kullanılıyor mu?

Türkiye’de henüz bu konuda yapılmış bir çalışma ya da yayın yok. Pek çok devlet hastanesinde ozonterapi cihazları ve bu konuda eğitim almış sağlık çalışanları hâlihazırda mevcut. Korona hastalarında bu destekleyici tedaviden faydalanılmasını şiddetle tavsiye ediyorum.

EN GÜÇLÜ DOĞAL DEZENFEKTAN

Ozon terapi nasıl uygulanıyor, maliyetli mi?

Ozonterapi, oksijen molekülünün üç atomlu haliyle (O3) yapılan bir tedavidir. Ozon dünyanın en güçlü doğal dezenfektanıdır. Bu gaz, mekân ve cihaz dezenfektanı olarak kullanılabilir, ama bronşlar üzerinde zararlı etkileri olduğu için solunması tehlikelidir. Bu yüzden de kan yoluyla verilir. Son derece kolay bir işlemdir. Hastaların hayatta kalması için tüm imkânlar kullanılıyor. Devlet hastanelerinin elinde zaten yüzlerce ozonterapi cihazı var. Yani ekstra bir maliyet olmadan bunlardan faydalanılabilir. Eğer siz bir hastayı daha çabuk iyileştirir ya da yoğun bakımda geçirdiği süreyi kısaltırsanız hastanelerdeki yoğunluk da hafiflemiş olur.

IHLAMURU SAKIN KAYNATMAYIN

Koronadan koruyan şifalı bitkilerden bahseder misiniz?

Zerdeçal, zencefil, ıhlamur, yeşil çay, sarımsak, karanfil ve adaçayı gibi bazı bitkilerin güçlü anti-viral özellikleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan koronavirüsten korunmak, hastalığa yakalandığınızda daha hafif semptomlarla atlatmak için faydalanabilirsiniz. Kitapta bu bitkilerle hazırlanmış kürler var. Tariflerde neyi ne kadar kullanmanız gerektiği belirtiliyor. Adaçayı ve ıhlamur bitkisiyle hazırlanan, geleneksel olarak zaten alışık olduğumuz çayları daha çok tüketmek bile bağışıklık sistemini destekleyecektir. Tabii bazı püf noktaları var. Mesela ıhlamur çayını sadece bitkinin yapraklarından hazırlayacak ve suyu kaynatmayacaksınız. Aksi halde içindeki bileşenler zarar görür.

KARBONHİDRAT DİRENÇ DÜŞÜRÜR

Bağışıklığımızı olumlu ve olumsuz etkileyen besinleri örneklendirir misiniz?

İşlenmiş besinlerin içindeki kimyasallar, katkı maddeleri, trans yağlar, nişasta bazlı şeker gibi sağlık zararlıları bağışıklık sistemini güçten düşürür. Ekmek, makarna, börek, çörek gibi basit karbonhidratlar da kan şekerinde dengesizliklere neden olarak viral hastalıklara olan direncimizi düşürürler. Bunlardan uzak durun. Mevsiminde yenen sebzeler, kaliteli protein kaynakları, ceviz, badem ve fındık gibi yağlı kuruyemişler, kemikli et suyuyla hazırlanış yemekler, ev yoğurdu, ev turşusu gibi fermente yiyecekler ise tüm sistemin kusursuz bir şekilde işlemesi için gereken tüm besin maddelerini sağlar.

Hangi takviyeler bağışıklık sistemimizi güçlendirir?

En ön sırada D vitamini var. Bu virüsten korunmak istiyorsanız D vitamini deponuzu dolu tutmanız gerekiyor. D vitamininin Kovid-19’da da koruyucu etkisi olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar yayımlanmaya başladı. Ağır vakaların çoğunda D vitamini eksikliği olduğunu gösteren bir çalışma var. C vitamini de önemli. Magnezyum ve çinko da sağlıklı bağışıklık fonksiyonları için elzem mineraller. Ama özellikle çinko takviyesi kesinlikle gelişigüzel alınmamalı, mutlaka eksikliği olup olmadığına bakılmalı.



AŞI İŞE YARASA DA SALGINI BİTİRMEZ



Aşı olmak, koronavirüsten korunmak için kesin çözüm mü?

Pek çok kişi aşının sihirli bir değnek gibi her şeyi çözeceğini, salgının bıçak gibi kesilip biteceğini düşünüyor. Aşı işe yarasa bile salgının bir anda ortadan kalkması mümkün değil, bu önlemler bir süre daha böyle devam edecek. mRNA bazlı aşılar, ilk defa kullanılacak. Bu aşılarda olduğu gibi güçten düşürülmüş virüs yerine, virüsün DNA’sından elde edilen mRNA kullanıyor. Bu molekül hücre içine sızarak virüse dikenli görünümünü veren proteinin yapımını uyarıyor. Şifre zaten kendisinde mevcut. Bağışıklık sistemi bu proteine karşı antikor üretmeye başlıyor. Sonuçta yıllarca sürmesi gereken bir süreç 8-9 ay gibi kısa bir zamana sıkıştırıldı. Aşının yan etkileri tam anlaşılamadan piyasaya sürülüyor. Bu yüzden yaşlı nüfustaki koruyuculuğu gibi olumlu olumsuz etkileri zaman içinde cevap bulacak.