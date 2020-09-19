  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
19 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Örnek protein: Yumurta

Örnek protein: Yumurta
- NİL ŞAHİN GÜRHAN / nil@nildiyet.com

Sağlıklı beslenmenin en pratik yiyeceği; yumurta. 1 adet yumurta günlük protein ihtiyacımızın önemli ölçüde karşılar. Yumurta vücudumuzun üretemediği, dışarıdan almamız gereken bütün aminoasitlerin tamamını içerir ve ‘'örnek protein' olarak adlandırılır.

Hayatımızın her döneminde, her gün 1 adet yumurta yiyebiliriz. Hem kahvaltı sofralarımız renklenir, hem de, zengin protein kaynağı ile beslenmemizin kalitesi yükselir.

Her gün 1 adet yumurta yemenin; kötü kolesterolü değil vücut için gerekli olan iyi kolesterolü artırıcı etkisinin olduğu ispatlanmıştır. Her gün 1 adet yumurtanın bir çok faydası var; A vitamini; yumurta sarısının içerisindeki A vitamini bağışıklık sisteminin temellerini sağlamlaştırmaya devam ederken görme duyusunun gelişmesinde de aktif rol oynar.

D vitamini ; yumurta D vitaminin öncü maddesini içerdiğinden diş ve kemik gelişimi için oldukça önemlidir. Demir; yumurtadaki demir kansızlık yaşamamızı önler. Selenyum; halsizliğe meydan okuyan selenyum da yumurtada yeterli ölçüde bulunuyor. Çinko; yumurta zengin çinko içeriği ile bağışıklık sisteminde rol oynarken tırnaklarımızın ve saçımızın canlı ve parlak olmasında etkilidir.

Kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesine destek sağlar. Böylesine önemli bileşenlere sahip olan yumurtayı genç, yaşlı herkesin her gün 1 adet tüketmesi sağlık puanını yükseltir. Çok fazla yumurta yemek de zararlıdır. Gün içerisinde protein içeriği zengin diyerek fazla tüketilmesi karaciğeri yorar, alerjik reaksiyonlara sebep olur. 

<a href='https://www.aksam.com.tr/aksam-tv/spor/bir-dakikada-spor/55356' class='related-news video'>

Bir Dakikada Gündem

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Photoshop'ta kendini dünyaya rezil eden insanlar

Defineciler 5 bin yıllık tarihi talan etti! 'Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar vardı'

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.