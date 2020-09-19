Örnek protein: Yumurta

Hayatımızın her döneminde, her gün 1 adet yumurta yiyebiliriz. Hem kahvaltı sofralarımız renklenir, hem de, zengin protein kaynağı ile beslenmemizin kalitesi yükselir.

Her gün 1 adet yumurta yemenin; kötü kolesterolü değil vücut için gerekli olan iyi kolesterolü artırıcı etkisinin olduğu ispatlanmıştır. Her gün 1 adet yumurtanın bir çok faydası var; A vitamini; yumurta sarısının içerisindeki A vitamini bağışıklık sisteminin temellerini sağlamlaştırmaya devam ederken görme duyusunun gelişmesinde de aktif rol oynar.

D vitamini ; yumurta D vitaminin öncü maddesini içerdiğinden diş ve kemik gelişimi için oldukça önemlidir. Demir; yumurtadaki demir kansızlık yaşamamızı önler. Selenyum; halsizliğe meydan okuyan selenyum da yumurtada yeterli ölçüde bulunuyor. Çinko; yumurta zengin çinko içeriği ile bağışıklık sisteminde rol oynarken tırnaklarımızın ve saçımızın canlı ve parlak olmasında etkilidir.

Kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesine destek sağlar. Böylesine önemli bileşenlere sahip olan yumurtayı genç, yaşlı herkesin her gün 1 adet tüketmesi sağlık puanını yükseltir. Çok fazla yumurta yemek de zararlıdır. Gün içerisinde protein içeriği zengin diyerek fazla tüketilmesi karaciğeri yorar, alerjik reaksiyonlara sebep olur.