Orhan Gazi'ye zarar görmesin diye teslim edilen şehir: İznik

İznik, Bursa’ya 85km, İstanbul’a 210 km uzaklıkta, Marmara bölgesinde, kendi adıyla anılan gölün kıyısındadır.



İznik, açık hava müzesi gibi tarihi ve antik bir şehirdir. iklimi ve doğal güzelliği nedeniyle, tarihin her döneminde insanlığın ilgi odaklarından biri haline gelmiştir.

İznik’te yerleşim Milattan Önce 5. yy’a kadar dayanıyor. Roma’dan Bizans’a, Selçuklulardan, Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış . Ayrıca Roma ve Bizans döneminde dini bir merkez olan İznik, 325 yılında Hıristiyanlar arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm aranan Birinci Konsül’e ev sahipliği yapmıştır

İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmıştır. Ayrıca tarihte ilk defa altın paranın basıldığı yer olması nedeniyle “Altın Şehir” diye de anılmaktadır. Orhan Gazi, İznik’in savaşarak fethedilebilecek bir yer olmadığını buraya geldiğinde anlıyor. Çünkü İznik kalın surlarla çevrili. Bunun üzerine Orhan Gazi, İznik’in kapılarına paşalarını yerleştirip burayı 11 yıl burayı kontrol altında tutuyor. Buraya giriş ve çıkışları elinde tutuyor. Bu sırada Orhan Gazi, Bursa’yı fethediyor ve Rumlar Osmanlı’dan kendilerine bir zarar gelmediğini anlayınca, 1331’de İznik’i Orhan Gazi’ye savaşmadan hediye ediyorlar.

Merkez nüfusu 20 bin, köyleriyle beraber 45 bin kişinin yaşadığı İznik, çinileriyle de ünlü bir şehirdir. Selçuklu ve Osmanlı zamanında bir çok eser buradan gelen çinilerle süslenmiştir.

İznik’te gezilecek yerleri başında Ayasofya Müzesi ve Camii geliyor. Eski bir kilisedir. Yeşil Camii ve İznik Müzesi de gezilecek mekanlar olarak listenizde bulunabilir. Yol üzerinde tarihi yapılar ve İznik evlerini görebilir, çini işleri satan dükkanları ziyaret edebilirsiniz. Antik Tiyatro’yu ve hamamları ziyaret edebilir ve bazılarında hamam sefası yapabilirsiniz.

Ve tabi ki İznik Gölü ziyareti, olmazsa olmazların başında geliyor. İznik Gölü kıyısında otel ve restoranlar bulunuyor. Bu bölgede göl manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, kendinize balık ve köfte ziyafeti de çekebilirsiniz..

Tarihle dolu İznik’in, Roma’dan, Bizans’tan, Osmanlı’dan kalan eserlerini gezmek için uzun bir zaman ayırmanız gerekebilir.

İznik’ten yiyecek olarak zeytin alabilirsiniz, gece kalmak için fazla bir alternatifiniz yok fakat yakınındaki Orhangazi ilçesinde küçük otellerde konaklama yapabilirsiniz.

Bu aylarda İznik’in havası, coğrafi konumu gereği soğuktur. Bahar ve yaz aylarında havaların ısınmasıyla İznik, bir çok aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır.

Ulaşımının kolay olması, yazın su sporlarının yapılabilir olması, İznik Gölü’nde yetişen balıkları yeme fırsatı, medeniyetlere ev sahipliğinden ötürü bir çok tarihi eseri barındırıyor olması, çini merkezi olması, İznik’i ziyaret etmek için yeterli birkaç neden olarak sayılabilir.

Yalnız İznik, gittikçe artan betonlaşma ile doğal güzelliği kaybolmaya aday bir ilçe olduğundan, acilen tedbir alınması gereken yerlerin başında gelmektedir.