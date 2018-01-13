Organik oyuncakta ihracat fırsatı

Mimar babası Ersin Ünlü ile organik oyuncak pazarında yer almak için yola çıkan 21 yaşındaki işletme mezunu Deniz Ünlü, ham ağaçtan ürettikleri oyuncaklara yurt içinden fazla talep gelmediğini ancak ihracatla durumu dengelediklerini anlattı. Son yıllarda dünyada yükselen trend olan organik pazarında ahşaptan yapılmış filler, balıklar, kaplumbağalar ve daha birçok modelle yer alan Deniz Ünlü›nün hayatı anne babasının küçük kardeşi için oyuncak ararken değişti. Ebeveynlerinin kardeşi için Uzakdoğu’dan gelen oyuncaklar yerine hiçbir kimyasal barındırmayan, doğal malzemelerden yapılmış oyuncak arama çabası, Deniz’in ailesi için fırsat penceresini açmış. O andan itibaren bu konuda ciddi araştırmalara başlayan ve yolculuğunda babasının da desteğini alan Deniz, şimdi birçok ülkeye kendi üretimleri organik oyuncakları ihraç ediyor. Doğal oyuncakların boyasız olduğu için albenili olmadığını ancak toplumda ve özellikle ailelerde farkındalık arttıkça bu alana ilginin odaklanıldığını ifade eden Deniz Ünlü, dünyanın aksine yurtiçinde ürünlerine talebin sınırlı kaldığını söyledi.



AVRUPALILAR BOYASIZ OYUNCAK İSTİYOR

“Organik trendi dünyada çok gelişmiş durumda ama Türkiye’de bu maalesef çok sınırlı oyuncakta... Yüzde 100 organik tahta oyuncak Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. Avrupalılar özellikle boyasız oyuncak istiyor. Çocuk için çok cazip gelmeyebilir renksiz olması ama anne babalar bizim oyuncaklarımızı tercih ediyor.” Deniz Ünlü, kendi ürünlerinde boya bir yana zımpara bile kullanılmadığını, ürünlerin ahşapların birbirine sürtülerek zımparalandığını” söyledi. Ürünlerinin Avrupa’daki benzerlerine oranla ucuz sayılabilecek durumda olduğunu, ancak sağlıklı oyuncak istenirse bu bedelin yüksek olmadığını ifade eden Ünlü, şöyle devam etti: “Kayın ağacı kullanıyoruz. Ticari orman ürünü olarak kullanıyoruz ve oyuncağa dönüştüğü zaman kayın ağacının ham değerinden 10 kat daha değerli bir ürün haline geliyor. Organik oyuncaklarını, bir yeri kırılırsa yedek parça takılabilecek şekilde tasarladıklarını belirten Ünlü, “Yani oyuncağın bir parçası kaybolur, yıpranır veya kullanılmaz hale gelirse yeni parçası hemen yerine takılabiliyor” dedi. Deniz Ünlü, oyuncakları “gomalak” denilen ve kimyasal barındırmayan bir vernikle kapladıklarını da ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Oyuncaklarımız yüzde 100 organik olarak üretiliyor. Organik belgemiz yok, çünkü buna organik belgesi verebilecek bir kurum şu anda mevcut değil. Ama yurtdışından veya yurtiçinden konuyu araştıran, bilen kişiler, geliyor, ürünlerimizi yapım safhasında inceliyor ve kararlarını veriyor.” ‘erayuniquetoys’ adresinden organik oyuncak ve organik ahşap malzemeler için yoğun talep aldıklarını belirten Ünlü, “internet üzerinden siparişler alıyoruz ama incelemek ve organikliği ölçmek için gelen ziyaretçilerimiz de bir hayli fazla. Özellikle bu konu yurtdışı müşterilerimiz için çok önem arz ediyor” dedi.

Lösemili çocuklara organik oyuncak

Yüzde 100 doğal oyuncaklara iç piyasada talebin çok fazla olmadığını, özellikle hastanelerin Lösemi servislerinin organik oyuncakları istediğini belirten Deniz Ünlü, kendilerinin de hastanelere gönderdikleri ürünlerden ücret almadıklarını, orada tedavi gören çocuklara doğal oyuncaklarıarmağan ettiklerini belirtti.

Ahşabı sevdiren babam oldu

Bana ahşabı sevdiren, küçüklüğümden beri her konuda yanımda olan babam oldu. Onun ahşap hakkında bilgisiyle tanıştıkça ben de sevdim. En büyük şansım, ailemin bana yaklaşımıydı, yaptıkları işlerde küçük bir çocuk gibi görmediler, hep işin bir parçası olarak tuttular. Olumlu geri dönüş aldıkça işi çok daha istekli yapıyoruz.