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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Nohut dürüm

Nohut dürüm

TÜREV ULUDAĞ

turevuludag@hotmail.com

Nohut dürümü aslında Gaziantep’in sokak lezzetlerinden. Seyyar arabalarda satılan nohut dürümü Gaziantep’te genellikle kahvaltıda yeniyor ancak siz ne zaman isterseniz o zaman yiyebilir, bu dürümün keyfini her an çıkarabilirsiniz.

Vegan bir lezzet

Nohut dürümü normalde vegan bir lezzet. Yani içinde hiçbir hayvansal ürün yok. Ancak arzu ederseniz siz etli nohut dürüm de yapabilirsiniz. Bunun için nohutları kemikli etle birlikte haşlamanızı ve etleri kemiklerinden ayırıp didikleyerek dürümlere eklemenizi tavsiye ediyoruz. Nohut dürümünün bol baharatlı ve ekşili bir lezzet olduğunu da hatırlatalım. Siz de kendi nohut dürümünüzü yaparken, baharatı ve ekşiyi elinizi sakınmadan, bol bol ilave ettiğinizde daha otantik bir lezzet elde edebilirsiniz.

Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve haşlayın. Bu esnada dürümün diğer malzemelerini hazırlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ince ince kıyıp kuru soğanlara ekleyin. Biberleri de ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.

Baharatları, nar ekşisini ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Son olarak haşlanmış nohutlarınızı da ilave edip iyice harmanlayın.

Karışımdan 2-3 kaşık tırnak pidenin içerisine koyun dürüm haline getirin. Nohut dürümü hazır!

- 3 su bardağı nohut

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet kapya biber

- Yarım demet maydanoz

- 2 yemek kaşığı nar ekşisi

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 tatlı kaşığı sumak

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı karabiber

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tırnak pide

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