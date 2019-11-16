Mumbai'de dans şöleni

‘Breakdans nedir?’ dendiğinde hafızalarda hemen 20-30 yıl öncesinin sokaklarda yapılan popüler dansı canlanıyor değil mi? Aslında sokakta başlayan bu dans, yıllar içinde evrim geçirerek günümüze geldi ve hatta artık olimpiyatlarda sahnelenmek için gün sayıyor...

Breakdans’ın prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer olimpiyatlar değil kuşkusuz. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar maharetlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Bu yıl ülke finalistleri arasında yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 dansçı Hindistan’ın Mumbai (Bombay) kentinde ‘en iyi’ olabilmek için ter döktü.

Dans tutkunu bir ülkede gerçekleşen finaller gerçekten nefes kesici görüntülere ev sahipliği yaptı. Turuncu ve beyaz giyinmiş Hintli davulcuların ritim şovuyla başlayan gecede DJ Smirnoff’un muhteşem performansı tribünleri dolduran binlerce kişiye oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Dünyanın en iyisi seçilmiş eski şampiyonlardan oluşan jürinin yerlerini almasıyla birlikte müziğin coşkusu yerini dansın heyecanına devretti. Turnuvada ABD, Hollanda, Kanada, Hindistan, Avusturya, Japonya, Rusya, Güney Kore, Fransa, Yunanistan, Tayvan, Kazakistan, Ukrayna, Brezilya’dan 16 erkek dansçı ve 3’ü Japon 1’i Rus 4 kadın dansçı yarıştı.

2’şer yarışmacının bizim âşıklar gibi atışmaları üzerine kurulu yarışmada, sahneye çıkanlar sırasıyla 3 kez hünerlerini sergiliyor ve finalde son sözü jüri söylüyor...

Belki ironikti ama sahnede ilk ABD ve Rus dansçılar karşılaştı ve favori olmasına rağmen ABD’li yarışmacı ilk elenen isim oldu.

Gecenin sonunda kadınlarda Japon Ayumi ile Rus Kastet kozlarını paylaştı ve gerçekten seyir zevki yüksek bir mücadelenin sonunda Kastet, ‘yarışmayı kazanan ilk Rus’ olarak dünyanın en iyisi unvanını aldı. Erkeklerde de Kazakistan adına yarışan Killa Kolya ile Hollandalı Menno ‘en iyi’ olmak için podyuma çıktı. Finale kadar gelmesi sürpriz olarak görülen Killa Kolya, çok zorlasa da mutlu sona ulaşan isim Menno oldu. Menno böylece BC One şampiyonluğunu üçüncü kez kazanarak bu alanda bir ilke imza attı.

ÇAĞIMIZIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN DANS KÜLTÜRÜ

Sokakta doğan ve bugün reklamlardan filmlere, video kliplere konu olan bu alt kültür, birçok gencin dahil olmak için hayalini kurduğu bir yaşam stiline dönüştü. Takipçileri tarafından yalnızca bir dans kültürü olarak değil, aynı zamanda bir ‘yaşam stili’ olarak tanımlanan breakdans’ın ilk örnekleri 1970’li yıllarda ABD’nin New York kentinde görüldü. ABD’de Porto Riko asıllı göçmenler ve Afro Amerikalılar arasında bir alt kültür olarak doğan sokak dansı, sokakta atletik hareketlerle yapılan bir şov aslında. Fonda davul ritimleri ağırlıklı çalan müzikler; rock’tan funk’a hatta Latin müziğine kadar uzanabiliyor.

AKROBATİK FİGÜRLER

70’lerde oldukça rağbet gören ve diğer kitleleri de etkisi altına alan breakdans, 1980’li yıllara gelindiğinde birçok büyük markanın reklam videolarında gösterilir hale geldi. 1983 yılında beyazperdede sergilenen ‘Wild Style’ isimli Hollywood yapımı filmle dünya çapında da tanınan breakdans, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın eşi first lady Nancy Reagan’ı dahi cezbetmiş olacak ki, first lady breakdans için özel dersler aldı. O günden bu yana birçok kültürü çeken ve günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere oldukça popüler hale gelen breakdans, içerisinde fazlasıyla akrobatik figür ve jimnastik hareketler barındırıyor. En az diğer saygın spor dalları gibi fazlasıyla antrenman ve disiplin gerektiren breakdans, aynı zamanda son derece rekabetçi bir aktivite.

SOKAKLARDAN OLİMPİYATA

Bugün milyonların ilgiyle takip ettiği bir sokak dansı olan breakdans, yakın tarihte olimpiyat statlarında sergilenmeye hazırlanıyor. Geçen şubat ayında; Paris 2024 Olimpiyatları Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, breakdans’ın olimpiyat programlarına eklenmesi yönünde teklif verildi. Henüz yalnızca ön onay alan branşın 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almasına ilişkin nihai karar Aralık 2020’de netleşecek. Ancak breakdans 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları’nda hali hazırda bir spor branşı olarak yer almıştı. Paris 2024 Olimpiyatları Komitesi Başkanı Tony Estanguet, breakdans’ın programa dâhil edilmesindeki gerekçeyi; “olimpiyatları ‘daha sanatsal’ ve ‘daha kentsel’ yapacak olması” şeklinde açıkladı.

TÜRK YARIŞMACI THIE FOX, FİNALİ ZORLADI

Türkiye’den katılan Thie Fox isimli b-boy, dünya çapında 30’u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaştı. Türkiye adına yarışan bir b-boy ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye’nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor.

REKOR KIRDI

Red Bull BC One Dünya Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele veren Killa Kolya, Hollandalı yarışmacı Menno’ya karşı kaybetti. Böylece Menno, 2019 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Daha önce de iki kez bu unvanı kazanan sporcu, böylelikle bir rekora imza atmış oldu.