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Oyunun hikaye kısmı ise şimdiye kadar oynadığınız dövüş oyunlarını unutturacak nitelikte. Her bir oyunda hikaye anlatımı üzerine daha fazla yoğunlaşan geliştiriciler, Mortal Kombat 11’de oyunculara aksiyonu hiç düşmeyen ve eğlenceli bir hikaye sunmuş. Anlatım açısından dokuzuncu ve onuncu oyunun izinden giden yeni oyunun ara sahnelerindeki dövüşler ise artık daha gerçekçi olmuş. Mortal Kombat X’te, Shinnok’ı yenerek tılsımını kendine alan Raiden, tılsımın verdiği etki ile iradesi dışında kötü bir karakter portresine giriyor. Shinnok ile arasında oyunda görmeniz gereken bir bağ olan Kronika karakteri, Raiden’ı ortadan kaldırmak için zamanda bir kırılma oluşturuyor ve Mortal Kombat turnuvasının düzenlendiği zamanı ileri alıp günümüze getiriyor. Oyunun animasyon kalitesiyse oldukça iyi olmuş. Ara sahneleri bir kenara bıraktığımızda Fatality ve X-Ray animasyonlarını tekrar tekrar baştan izlemek istiyorsunuz. Oldukça fantastik sahneler barındıran Fatality animasyonları, yine her karakterin temasına özel olarak tasarlanmış. Dövüş sırasında 60 FPS olan Mortal Kombat 11, bu sahnelerde 30 FPS’e düşebiliyor.

Artılar

- Hikaye sunumu başarılı

- Detaylı karakter kişiselleştirme

- Krypt bölümü

- Fatality ve X-Ray animasyonları çok güzel

Eksiler

- Dövüş mekaniklerinde pek değişiklik yok

- Çevrimiçi modlar yetersiz