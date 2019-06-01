Misafire el emeği çikolata ikramı

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Bayram demek sevdiklerimizle geçirdiğimiz güzel zamanlar, tatlı sohbetler demek. Gelin bu anları daha da tatlandıran çikolatalarımızı kendi mutfağımızda hazırlayalım...

Çocuk ya da büyük ol fark etmez, yüzde yüz mutluluk kaynağıdır kendisi. Sevgililer Günü’nde aşk, söz-nişan merasiminde köprüden önce son çıkış olur. Kırdığımız kalpleri onunla onarır, yanında bol köpüklü bir kahve içer, bitter tadında koyu sohbetler ederiz... Salgısını artırdığı seratonin hormonu nedeniyle adı konmuş tescilli mutluluktur çikolata...

Gelin bu bayram misafirlerimize ellerimizle hazırladığımız el emeği çikolatalarımızı ikram edelim. Çünkü bayram demek tüm sevdiklerimizle geçirdiğimiz güzel zamanlar, tatlı sohbetler demek. Bu anları daha da tatlandıran ise nefis baklavalar, çikolatalar… Sizler için lezzetli ve pratik çikolata yapımının püf noktalarını işin uzmanından öğrenmek için Kahve Dünyası Atölyesi’nde Şef Soner Özkan’ın konuğu olduk. İçine sevgimizi de kattığımız pratik çikolatalar yaptık.

“Çikolatanın hammaddesi kakao meyvesidir. Güney Afrika, Kanada ve Fildişi sahillerinde yetişiyor. İçerisinde 40 ila 70 adet arasında kakao çekirdeği var. Kakao çekirdeği eziliyor; yağı, tozu ayrılıyor ve kuvertür çikolata haline geliyor” diyen Soner Şef, şöyle devam ediyor: “Çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Çikolatanın erime derecesi 45-50 derece arasında olmalı. Kuvertür çikolataları marketlerde bulabilirsiniz. Erittiğimiz çikolatayı kenara alıp karıştırarak ısısını 29-31 derece arasına düşürüyoruz. Derecesini ayarladığımız çikolatayla artık tariflerimizi yapmaya başlayabiliriz.”

ROCHE ÇİKOLATA

Fransızca ‘kaya’ anlamına gelen Roche çikolata için herhangi bir kalıp kullanılmıyor. Tamamen dökme usulüyle yapıldığından dolayı karışık ve kayayı andıran şekiller ortaya çıkıyor. Tadı mükemmel olan bu çikolatayı evde yapmaksa bir o kadar kolay.

İçerisine dilediğiniz miktarda fındık, fıstık, antep fıstığı, badem, kuru kayısı, kuru üzüm ve hatta kahve çekirdeği bile koyabilirsiniz...

MALZEMELER:

500 gr kuvertür çikolata (bitter veya sütlü)

250 gr fıstık veya fındık

YAPILIŞI:

Çikolatayı benmari usulü eritin. Fıstık/fındıkları 6’şar adet olmak üzere öbek öbek yağlı kağıt üzerine dizin. Bir kaşık yardımıyla erittiğiniz çikolatayla kuruyemişlerin üzerini kapatın. Oda sıcaklığında 3 dakikada donabilen roche çikolatalarınızı yağlı kağıttan çıkararak servis yapın.

10 DAKİKADA TEK LOKMALIK LEZZET

Bayramda evinize gelen misafirlerinize kahve yanında sunabileceğiniz minik ikramlıklar hazırlamak isterseniz bu tarif tam size göre. Kalorisi oldukça düşük olan çikolata kaplı çilekler, büyük mutlulukları içinde barındırıyor. Pişirme derdi yok, fırının başında ısı ayarlama derdi yok. Çikolatanın çilekler üzerinde pürüzsüz bir şekilde donmasını istiyorsanız çileklerinizi yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Çilekleriniz kuru, çikolatanız sıcak olduğunda pürüzsüz bir şekilde donacaktır.

MALZEMELER:

20 adet çilek

200 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Çileklerinizi iyice yıkayın. Yıkadığınız çilekleri ezilmemelerine özen göstererek iyice kurulayın ve bir kabın içine alın. Kuvertür çikolatayı benmari usülü eritin. Eriyen çikolatanızın içerisine tereyağını ekleyin, iyice karıştırın. Ocaktan alın. Çilekleri çikolataya batırın. Pişirme kağıdının üzerine alın. Yaklaşık 1 saat buzdolabında soğumaya bırakın. Çikolata üzerinde donduğunda çilekleriniz hazır demektir. Afiyet olsun...