Mimar Sinan ve Shakespeare karşılaşırsa…

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Araştırmacı-yazar Hakan Sökmen, dünya tarihini etkileyen düşünür, edebiyatçı, devlet adamı ve sanatçılardan seçtiği isimleri tarihin ihtimaller sahnesinde karşı karşıya getirdi. Bu ilginç buluşmalar tarihe bakışınızı değiştirecek…

Aynı dönemde farklı yerlerde dünyada ne oluyor sorusundan yola çıkarak tarihin tali yollarında dolaşan araştırmacı-yazar Hakan Sökmen Tarihin İhtimaller Sahnesi adlı kitabında Mimar Sinan ile Shakespeare’i, Osman Hamdi Bey ile Nietzsche’yi, II. Abdülhamid ile Oscar Wilde’ı, Barbaros Hayreddin Paşa ile Machiavelli’yi, Yirmisekiz Mehmed Çelebi ile Voltaire’yi aynı mekânda buluşturuyor. Bu isimleri kendi cümleleri ile hayali bir diyalog kurgulayan Sökmen, okurları bu ihtimaller üzerinden bir doğu-batı okumasına da çağırıyor. Hakan Sökmen’le bu ilginç buluşmalar kitabını konuştuk.

Tarihe biraz farklı bir yerden bakıyorsunuz sanırım…

Aktüel bir takım bilgilerle tarihe ilgi uyandıracak noktaları yakalamayı seviyorum. Bir takım kişi ve olayların bugüne yansımalarından ya da bugüne etki eden eserlerinden/sonuçlarından yola çıkarak tarih anlatmayı tercih ediyorum. Bu benim daha çok ilgimi çekiyor. Aynı dönemde farklı yerlerde dünyada ne oluyor sorusu temel hareket noktam. Kitapta yazdığım kişilerin de aynı çağda yaşayıp birbirlerinden haberdar olmama ihtimali yok. Machiavelli ve Barbaros diyoruz. Bu buluşma belki bir ihtimal ama bu insanlar birbirini biliyordur. Machiavelli’nin Barbaros’u tanımama ihtimali yok. Çünkü bugün olduğu gibi o dönemlerde de entelektüel dünya birbirini takip ediyor.

SEYAHATLER İLHAM KAYNAĞI



Tarih ve mekân bağını nasıl kuruyorsunuz?

Farklı bir tarih okuması dedik ya çok geziyoruz görüyoruz. Bosna’ya gitmiştik Mostar tarafına. Mostar Köprüsü’nün yapım yılı 1566. O dönemde o bölgede yapılan bütün eserler aşağı yukarı Mimar Sinan diye geçiyor. Ama Mostar Köprüsü’nü yapan mimar başka. Peki o dönem Mimar Sinan burada değil de neredeydi? Bakıyorsunuz aynı tarihte Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş. Diyorsunuz ki bu köprü yapılırken Mimar Sinan, Süleymaniye’de türbe yapılıyordu. Benim tarihe bakış açım böyle.

Peki bu karşılaşma ihtimalleri nasıl ortaya çıktı?

Mimar Sinan yaptığı bütün bu eserleri gezmesine borçlu olduğunu söylüyor. Mimar Sinan da diğerleri de seyahatlerin etkileri ya da aynı dönemde yaşayan insanlardan aldıkları feyzleri eserlerine çok güzel yansıtmışlar. Şimdi bu bir ihtimal. Okuyan diyor ki karşılaşmışlar mıdır? Aynı dönem mi yaşadılar? Evet bu isimler aynı dönemde yaşadı. İkincisi bu insanlar bir şekilde aynı mekânda bulundu. Somut olarak o mekânda bulunduklarına dair belgeler de var. Karşılaşmasalar da aynı mekândan gelip geçtiler. Ben şöyle diyorum her zaman; yüzde yüz karşılaştılar diyemiyorum ama kimse de yüzde yüz karşılaşmadılar diyemez. Çünkü o ihtimal var. Farklı coğrafyalarda bir araya gelmemiş insanlardan söz etmiyorum. İkisi mekân olarak da bir şeyler paylaşmış insanlar olduğu için daha gerçekçi gibi duruyor.

GÜNCELDEN TARİHE BAKIYORUM



Tarihi karakterlerle kurmaca röportaj gazetecilerin zaman zaman yaptığı bir şey. Ama siz bir yandan da tarih okumasına kapı aralıyorsunuz bu metinlerle galiba…

Evet, tarih okumayı sevmeyen birine bugün lunaparklarda bulunan yumruk atılan makinanın 1864’te yapıldığını ve buna Türk kafası ismini verdiklerini anlatsam ve Fransa’daki bir fuarda Avrupa’ya böyle satıldığını söylesem bu bilgi onun bile ilgisini çeker. Tarihi günümüze yansıyan yanıyla ele aldığınız zaman çok daha ilgi uyandırıyor. Mesela şu an oturduğumuz mekanın biraz aşağısı Unkapanı Yokuşu. Evliya Çelebi Mimar Sinan Süleymaniye’yi yaparken sütunların Unkapanı’ndan taşındığını söylüyor. Ben burada oturduğum zaman onu hayal edebiliyorum, o döneme gidebiliyorum.

Bu isimleri neye göre seçtiniz?

Tamamı ilgi duyduğum insanlar. Mesela Osman Hamdi Bey çok göz ardı ediliyor ama bu toprağa inanılmaz hizmetleri var. Diğer tarafta Mimar Sinan ve Shakespeare gibi isimler de kültür ve medeniyet tarihinde önemli isimler. Aslında bu çalışma on buluşma olarak düşünüldü. İlk beşini bu kitapta bir araya getirdik. İkinci beşi de hazırlık aşamasında.

BATILI DÜŞÜNÜRLERİN BİZİ ANLATTIKLARININ FARKINDA DEĞİLİZ



Doğu ve batıyı bir araya getirme fikri de enteresan. Doğu-batı ilişkisi hep zıtlıklar üzeriden görülür. Siz bu isimler arasında nasıl bağ kurdunuz?

Bugün üniversitelerde hukuk okuyan birisinin ya da siyasetçilerin Machiavelli okumama şansı yok. Dünya klasikleri arasına girmiş kitaplar yazmış. Ama bu kitapların içeriğinde hep Türklerin anlatıldığını, Türklerin siyasi bakışıyla Avrupa’nın siyasi bakışının karşılaştırıldığını Machivelli’nin kitabında Türklerden bahsettiğini birçok kişi bilmez. Newton’un hepimizin duyduğu o elma hikâyesini bize kulaktan kulağa getiren kişi Voltaire’dir. Ama onun Türkler Müslümanlar ve Ötekiler diye bir kitabı olduğunu, burada Peygamber Efendimizin (a.s.) ın hayatından nasıl bahsettiğini çoğu kişi bilmez. Avrupa’nın önde gelen, saygıdeğer düşünür, fikir adamı ve edebiyatçılarının aslında İslam kültür ile ne kadar iç içe olduğunu ve olumlu yönlerine dikkat çektiklerini pek bilmeyiz. Mesela Nietzsche, Deccal isimli kitabında Endülüs’te yaşanan katliamları anlatırken Hristiyanların dünya tarihini değiştirecek ne büyük bir kötülüğe imza attıklarını söylüyor. Ortaçağı eleştirirken Müslümanların neler yaptıklarını, nelere öncülük ettiklerini anlatarak yapıyor bunu. Biz bu isimlerin hepsini biliyoruz Ama bizi anlattıklarının farkında değiliz.

Bu çalışma nasıl bir emeğin sonunda ortaya çıktı?

Süleymaniye’de yazdım bu kitabı. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar. Beş Şehir’de “Mimar Sinan ile Baki acaba hiç karşılaştılar mı?’ diye sorar. Onu okuduğum zaman çok etkilendim bundan. O dönemde okuduğum kitapların arasında Shakespeare’in eserleri de vardı. Mimar Sinan ve Shakespeare aynı dönemde yaşadılar. Shakespeare Othello’da Kıbrıs’tan bahsediyor. Mimar Sinan’da Kıbrıs’ın fethinden sonra orada eserler verdi. Neden olmasın diye düşünerek ilk hikâyeme onlarla başladım. Sonra aynı dönemde yaşayan sevdiğim isimlerin aynı yerde olma ihtimalleri üzerinden metinleri kurguladım. Bir hikâyenin yazılması için o konu ile ilgili birçok kitabı okumam lâzımdı. Çünkü tamamen hayal ürünü değil, anlattıklarım bu kişilerin hayatında gerçek bir zemine de oturuyor, ya belgesi var ya da hayatlarını konu alan kitaplarda bahsi geçiyor mutlaka. Bundan dolayı hikâyelerin gerçeğe dayanan bölümleri olduğunu gösterebilmek için bu kaynakçalara da kitabın sonunda özellikle yer verdim.