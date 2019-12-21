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  3. Milyonlarca yıl süren eşsiz bir deneyime var mısınız?

Milyonlarca yıl süren eşsiz bir deneyime var mısınız?

Milyonlarca yıl süren eşsiz bir deneyime var mısınız"

ENDER EREN

endereren@gmail.com

2014 yılında Désilets’in önderliğinde kurulan bağımsız stüdyo Panache Digital Games’in elinden çıkan yapım, son zamanlarda deneyimlediğim en ilginç oyunların başında geliyor. Ana fikir olarak insanlığın evrim sürecini işleyen oyunda belli başlı bir ana hikaye yok. Dişi veya erkek (ya da rastgele) primatınızı belirleyip oyuna giriş yaptığınızda, direkt olarak doğa kanunlarının en serti sizi karşılıyor. Güçlü olanın zayıf olanın üstesinden geldiği ve besin piramidinin nasıl işlediğine dair kısa bir açılışı bulunan videodan sonra geliştiriciler, oyun sırasında size pek fazla yardım etmeyeceğine dair uyarıda bulunuyor. Oyunun ilk başından sonuna kadar oyuncuyu keşfetmeye iten yapımcılar, detaylı sayılabilecek bir açık dünya tasarlamışlar. Ancak bu açık dünyanın genel olarak oyuncuya bağlı kalma durumu kötü olmuş. empanzeler arası ilişki ve iletişim, oyunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Hasta olmak, soğuktan donmak, aç kalmak, zehirlenmek veya siz de daha güçlü bir hayvanın saldırısına uğramamak için adımlarınızı ve peşinizden gelenleri devamlı kontrol etmek durumunda kalıyorsunuz.

Artılar

- Benzeri olmayan bir oyun deneyimi 

- Keşif hissiyatını başlarda iyi bir şekilde veriyor

- Belgesel tadında ilgi çekici atmosfer 

Eksiler

- Saatlerce tekrar eden oynanış dinamikleri 

- Teknik anlamda kötü animasyonlar

- Evrim sürecini güzel anlatamıyor


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