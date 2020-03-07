Manevi değerimiz Somut Olmayan Kültürel Miras

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Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı Heritage İstanbul, bu yıl “Somut Olmayan Kültürel Miras” temasıyla yapılacak. Program kapsamında sözlü geleneklerden gösteri sanatlarına, toplumsal uygulamalardan ritüellere ve el sanatları geleneğinden farklı örnekler sunulacak...

“Geçmişe Gelecek Sağlamak” sloganıyla yola çıkan, ülkemizin tarih ve sanat varlığını korumak, gelecek yıllara aktarmak amacıyla düzenlenen Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Heritage İstanbul, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 5.’si düzenlenen Heritage İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İBB desteğiyle, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Kültürel miras alanında, sektörün aktörleri ile ortak dil geliştirmek, değerleri paylaşmak, geleceği tasarlamak, amacıyla düzenlenen fuar, yeni nesil müzecilik teknolojilerini, kazıları, arkeoloji ve restorasyon alanında ki yenilikleri ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Heritage İstanbul kapsamında 100’ün üzerinde konuşmacı konferansta yer alacak.

Heritage İstanbul’un bu yılki teması ise “Somut Olmayan Kültürel Miras”. Program kapsamında tema ile ilgili sözlü geleneklerden, gösteri sanatlarından, toplumsal uygulamalardan, ritüellerden, el sanatları geleneğinden farklı örnekler sunulacak. Somut olmayan kültürel miras, atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesle aktarılan sözlü gelenekleri, gösteri sanatlarını, ritüelleri, şölenleri, toplumsal uygulamaları, el sanatları üretmek için kullanılan becerileri kapsıyor. Mevlevi Sema Törenleri, Geleneksel Türk Okçuluğu, Karagöz, Türk Kahvesi ve Geleneği, Hıdırellez, Geleneksel Çini Sanatı, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali Unesco çerçevesinde kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alıyor.

YENİ BİR KİMLİK OLUŞTU

1980’li yıllardan itibaren somut olmayan kültürel mirasın yeni bir değer kavramı olarak ortaya konulduğunu söyleyen Arkeolog Nezih Başgelen bu yıl Heritage İstanbul’un bu konu üzerine eğildiğini belirterek şunları aktardı: “Yaşadığımız küreselleşme süreci içinde toplumlar kadar insanlarda sıradanlaşmakta ve giderek kimlik değerlerini yitiriyor. 1960’lı yıllardan itibaren kültürel miras yeni bir tanım olarak geniş kesimlere seçenek olarak sunuldu. Bu dönemde kültürel miras yönetimi küresel, uygarlıklar düzeyinden yerele indirgendi. İnsanların doğup büyüdükleri fiziki ve düşünsel ortam yeni bir değer kavramı olarak ortaya kondu. Böylelikle bir yandan her şeyin birbirine benzediği kimliğini yitirdiği küresel bir kurgu oluşturulurken kişiler özeline indirgenmiş ayrıntılar da bir değere dönüştürüldü. Bu yeni oluşum, bir yanda yaşamı günün yeni oluşturulan küresel değerlere göre biçimlenmesini getirirken öte yandan seçilmiş bazı öğelerin korunarak sıradanlanmış bir yapıyı zenginleştirmesi anlamına geldi. 1980’li yıllardan itibaren somut olmayan kültürel miras, yeni bir değer olarak ortaya kondu. Bu yeni tanım insanların sözel gelenek gibi düşünsel belleğini de öne çıkarmayı ve böylelikle yeni bir kimlik oluşturmayı amaçladı.”

KÜLTÜR SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA BULUŞACAK



TG Expo tarafından düzenlenen Heritage İstanbul’un detayları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi’nde yapılan basın toplantısında konuşuldu. Basın toplantısında konuşan Heritage Projeleri Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, şunları aktardı: “Bu organizasyonla aslında dünyadaki birtakım sektörel paydaşların farkındalıklarını artırarak ülkemizde ve dünyada bu işin de korunması ve sektörel olarak sürdürülebilir politikalar üretilmesi gerektiğinin farkındayız. O yüzden bu organizasyonu yapıyoruz.” TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise kültürel varlığın korunarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade etti. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir de, “Arkeoloji, müzecilik, restorasyon teknolojileriyle ziyaretçileri arasında köprü kuran önemli bir fuar. Bu köprü kültürel mirasın sürdürülebilmesi için çok değerli.” dedi. Yüksek mimar Cengiz Bektaş da Türkiye’deki kültürel mirasın, tahrip edilerek son yüzyıllarda Batı’ya götürüldüğü değerlendirmesini yaparak, bu tür konuların fuar kapsamında tartışmaya açılacağını belirtti. Heritage İstanbul Danışmanı Nezih Başgelen ise Türkiye’nin son yüzyılda kültür mirası alanında ezber bozduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birçok kapsamlı müze açarak kültür mirası alanında büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.