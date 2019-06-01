Kovalar için aşk kapıda!

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Fikirlerinizi düşüncelerinizi değiştirmeye başlıyorsunuz. Bir süredir devam eden bekleyiş de bitiyor. Bazılarınız için yakınlarına yapacağı seyahatler ya da kısa tatil turları gündeme gelebilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Parasal konularda bu hafta bir hareketlilik olabilir. Yeni kişilerle tanışabilir onlarla iş birlikçi çalışmalara yelken açabilirsiniz. Zihniniz hızlı çalışacak. Ticari yazışmalar açısından beklenen haberler geliyor.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Yepyeni bir bakış açısına hazır olun. Yeni bir şeyler öğrenmek ya da plan yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Ancak ilişkilerinizde adil olmaya karşı tarafın hakkını yememeye özen gösterin.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Atılım yapmak karar vermek için beklemenize gerek yok. Kendinizde o gücü bulacaksınız. Zaten zihninizde şu ara deli gibi çalışıyor. İş yaşamınızdaki aksilikler için çözümler üreteceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sosyal yaşamınızda hareketli günler başlıyor. Bilinçaltınızı rahatsız eden bazı düşünceler olabilir. Özellikle uykularınız düzensiz gibi. Biraz akışa bıraksanız daha rahatlayacaksınız.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Meslek ve kariyer yaşamınızda hareketli günler başlıyor. Yeni bir atılım gündeme gelebilir. Bunların yanı sıra bazılarınız mesleklerinde değişime gidebilir farklı bir yetenekleriyle ortaya çıkabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Bir süredir gizliden gizliye yürüttüğünüz çalışmaları artık geniş kitlelere duyurma zamanınız gelmiş gibi. Adınızdan bahsettirecek ve tanıtımlarla uğraşacaksınız. Yaşam felsefeniz değişiyor.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yaşadığınız ekonomik ya da ruhsal krizlere yeni çözümler üretiyorsunuz. Öyle ki bu çözümler sorunlara hızla ilaç olacak gibi. Yeni ortaklı çalışmalarda imza atmadan önce telaş etmeyin.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Kendinizi içinize dönerek bir süredir dinliyor ve yargılıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Adalet kavramı sizin için çok önemli. Bazılarınız için yeni ilişkiler başlayabilir. Ortaklı teklifler alabilirsiniz yine de çok aceleci olmayın.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Olmazsa olmazlarınızı kırılmayan kalıplarınızı geride bırakmanız gereken bir dönem. Bu dönemde rüyalarınız haberci nitelikte. Yeni kararlar alacaksınız. Sağlığınızla ilgili kafanıza taktığınız bir sorun da çözülüyor merak etmeyin.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Aşk yaşamınızla ilgili hareketli bir döneme hazır olun. Aynı anda alacağınız teklifler kafanızı karıştırabilir siz siz olun hepsine birden evet demeyin. Zihniniz yaratıcı fikirlerle dolu. Bunları değerlendirmeli yeteneklerinizi ortaya çıkarmalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Ev değiştirmek taşınmak ya da eve yönelik yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Kafanız karışabilir ve kendinizi programlayamayabilirsiniz. Meslek yaşamınızdaki aksilikler için nerede yanlış yaptığınızı kendinize sorun.