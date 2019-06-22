Koltuk altı botoksuyla terlemeye son verin

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Yazın gelmesiyle birlikte sıcak havaların etkisi kıyafetlerimizde oluşan terleme izinden ve ter kokusundan hepimiz dert yanarız. Bu durumu önlemek için koltuk altı spreylerine başvururuz. Bazen çok fazla miktarda kullanırız. Ancak bilmeliyiz ki ağır metaller içeren koltuk altı spreylerinin meme kanseri ve daha birçok kansere yol açabileceği tıbbi olarak kanıtlanmıştır.

Sadece sıcak havalarda değil her mevsim sizi zor durumda bırakan koltuk altı terlemenizden mustaripseniz terleme botoksuna “Merhaba!” deyin. Koltuk altı terlemesi sorunu sadece özel yaşamı olumsuz etkilemekle kalmıyor aynı zamanda sosyal ortamlarda özgüven eksikliğine neden oluyor.

Koltuk altı botoksu, hayatımızı kolaylaştıran bir uygulama. Terlemeye yeni çözüm olan koltuk altı botoksu hakkında merak edilenlere bakalım...

NÖROLOJİK TEDAVİ

Aşırı terleme sorunu nedir?

Tıp dilinde hiperhidrosis denen aşırı terleme sorunu iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi psikolojik faktörlerle yani stres, utanma, heyecan gibi durumlarla. İkincisi ise altta yatan bazı hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkan aşırı terleme durumudur. Vücudumuzun her yerinde aynı anda aşırı terleme durumu görülmez. Çoğunlukla koltuk altı, avuç içi, ayak ve ayak tabanında görülür.

Koltuk altı botoksu nedir?

Koltuk altı botoksu, terleme sorunundan kişiyi kurtaracak yöntemlerden biridir. Botoks, bilindiği üzere sadece yüzdeki kırışıklıklar için kullanılmıyor. Medikal estetikten önce botoks, göz ve nörolojik hastalıkların tedavisinde zaten kullanılmaktaydı. Medikal estetikle beraber artan botoks kullanımı son yıllarda aşırı terleme problemi olan insanlarda terlemeyi durdurmak için koltuk altı, el ve ayakta uygulanıyor.

Koltuk altı botoksu nasıl uygulanıyor?

Uygulama yapılacak alana öncelikle uyuşturucu özelliği olan bir krem uyguluyoruz. Yarım saat sonra koltuk altında gerçekten terleyen bölgeleri tespit etmek için hastanın terlemesini sağlıyoruz. Ardından bu bölgelere botoks uyguluyoruz. Aynı zamanda avuç içi ve ayak tabanına da terleme botoksu yapabiliyoruz. Son derece ince uçlu iğneler aracılığıyla problemli olan bölge içine botoks enjekte ediyoruz. Böylece aşırı çalışan ter bezlerinin aktivitesini durdurarak terleme sorununu gideriyoruz.

İşlem ne kadar sürüyor?

Uygulama yapılacak alana göre dozaj belirleniyor. Koltuk altına yapılan botoks uygulaması yaklaşık 10-20 dakika arasında sürüyor.

İşlemi ne kadar süreyle yaptırmak gerekiyor?

Botoksun etkisi genellikle 6- 9 ay devam eder. Bu süreç takip edilerek terleme durumuna göre işlem tekrarlanır.

Yaş sınırı var mı?

18 yaşından büyük olan herkese uygulanan bir yöntemdir. Hamilelere ve emziren annelere tavsiye etmiyoruz.

ZARARSIZ YÖNTEM

Koltuk altı botoksu yan etkisi var mıdır?

Çok nadir olarak uygulama bölgesinde hafif morarma ve kızarıklık olabilir. Ter bezlerine kalıcı bir zarar verilmiyor. Koltuk altına botoks uygulamaları bu konuda deneyimli bir doktor tarafından yapılıyorsa güvenlidir ve riski yoktur.

Ağrılı bir işlem midir?

Deri içine yapılan bütün enjeksiyonlarda olduğu gibi botoksta da bir miktar ağrı olur, ancak bunu gidermek için işlem öncesi lokal anestezik içeren kremler uyguluyoruz. İşlem sonrası hasta hemen işine ya da günlük yaşantısına dönebilir.