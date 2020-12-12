Kış sebzelerini sofranızdan eksik etmeyin

Özellikle pandemi döneminde sağlıklı ve doğal yiyeceklerle beslenmek daha da önem kazandı. Mesafe, maske ve hijyen kuralları ile birlikte, mevsime uygun sebze ve meyvelerle yeterli ve dengeli beslenirsek, bağışıklık sistemimizi güçlü tutar, kolay kolay hastalanmayız.

İçerdiği mineraller nedeniyle kış sebzeleri online ağırlıklı çalıştığımız şu günlerde algımızın dağılmasını engelleyici etki gösterir. Büyüme çağındaki çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimine yardımcı olur. Ayrıca hücre yenilenmesi ve doku onarımını sağlarlar. Deri ve göz sağlığı için gerekli temel elemanları içerirler. Kan yapımında görev alan öğelerden zengindirler. Hastalıklara karşı bağışıklık direncinin sağlanmasında etkilidirler. Kış sebzeleri sindirim sistemi düzensizliklerini de giderir.

ISPANAK

A, B, C ve E vitaminleri ile demir, magnezyum ve fosfat gibi mineralleri barındırır. A ve C vitamininin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlıklarına karşı etkilidir. Çocukların göz sağlığını korumada önemlidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan lif ve fitokimyasallar yönünden zengindir.

PIRASA

İçerdiği K Vitamini kan hücresi yapımının artmasını sağlar.

Bağırsak hareketlerini hızlandırması nedeniyle bağırsak sistemimizin düzenli çalışması açısından çok faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. İdrar söktürücü etkisi de vardır.

KARNABAHAR

E vitamini içeriği yüksek olup kansere ve doku hasarına karşı koruyucudur. Antioksidan maddeler içermesi nedeniyle hastalanmamızı engeller. Enfeksiyonlara karşı etkili bir besindir.

KEREVİZ

A,B,C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır ve selenyum minerallerini içerir.

LAHANA

Bağışıklık sistemini güçlendirir.Balgam sökücü etkisi vardır. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler ve kabız olmamızı önler. İdrar söktürücü etkisi de vardır.