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“Güne tatlıyla mı başlanır?” diye içinizden geçiriyorsunuzdur mutlaka. İncecik hamurda, fıstık, şeker ve kaymağın buluşması diyebiliriz basit bir anlatımla.

Her bir katmeri, tereyağıyla yağladığınız tepsilerde ve önceden ısıtılmış fırında ayrı ayrı 8 dakika kadar pişirin. Hamur bezelerini ayçiçek yağı içerisinde bekletme süresine uyun. Zarf şeklinde katladığınız hamurların kalın olmamasına dikkat edin.

Elenmiş unu mutfak tezgahına alın. Tuz ve azar azar eklediğiniz ılık su ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun. Elastik bir kıvam alması için uzun süre yoğurduğunuz hamuru, altı eşit parçaya ayırın.

HAMURU TEZGAHTA AÇIN

Yuvarladığınız hamur toplarını, orta kısmını geçecek kadar ayçiçek yağı içerisinde 12 saat kadar bekletin. Tatlının kaymağı için; sütü derin bir tencerede kaynatın. İrmik eklediğiniz kaynar sütü, lapa bir karışım elde edene kadar kısık ateşte pişirin. Tatlı yapımında kullanmak üzere bir kenarda soğutun. Hamur bezelerini, kenar kısımlarını inceltmek için merdane yardımıyla açtıktan sonra hamurları mutfak tezgahına vurarak baklava yufkası inceliğinde elde açın. Hamurları dört bir taraftan dikdörtgen şeklini alacak şekilde katlayın. İç kısımlarına toz şeker, hazırladığınız kaymak ve boz fıstık serpiştirin. Katmerleri, tereyağıyla yağlanmış fırın tepsilerine tek tek yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirdiğiniz katmerleri tabağa alın. Üzerlerine toz Antep fıstığı serpiştirdikten sonra arzuya göre dondurma eşliğinde servis edin

İçi için:

1 sb şeker

1 sb toz antep fıstığı

Katmer hamuru için:

1 kilo un n Yarım litre su

15 gram tuz

Katmerleri pişirmek için:

2 yk tereyağı

Kaymağı için:

1 litre süt

120 gram irmik