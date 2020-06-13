Karantina sonrası nefes rotası: İzmir-Birgi

Benim gibi İstanbul’da yaşayanlar farketmiştir, büyük şehirler boşalmaya başladı. Pandemi sürecinin getirdiği yasaklarla şehirlerine hapsolan milyonlar şehirlerarası yasağın kalkmasıyla hareketliliğe başladı. Turizmin çarkları dönmeye başladı. Bu hafta sizlere nefes alabileceğiniz güzel bir kasabayı anlatacağım; İzmir, Birgi.

Birgi, son yıllarda konakları, medreseleri, camileri, türbeleri ve muhteşem doğasıyla dikkat çeken bir uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistler Birgi’ye akın ediyordu. Ama bu virüs süreci Birgi’yi de sessizliğe gömdü. Fakat Birgi’nin dayanılmaz cazibesi bence kısa zamanda bu kasabayı tekrar eski güzel günlerine getirecektir.

5 BİN YILLIK BİR TARİH



İzmir Ödemiş’e 9 km uzaklıktaki Birgi Köyü, yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihe sahip. Birgi, Frig, Lidya, Pers, Bergama krallıkları, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetine girmiş ve Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış bir köy. 1426’da Osmanlı’nın idaresine giren Birgi, adını kale ve sur anlamına gelen ‘Pyrgion’ kelimesinden almış. Geçmişte hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için değerli olan bu topraklarda önemli din ve bilim adamı yaşamış. Birgi, son yıllarda konakları, medreseleri, camileri, türbeleri ve muhteşem doğasıyla dikkat çeken bir yer haline geldi. Birgi’nin bulunduğu bölge 2012’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. 1996’dan beri de SİT alanı olma özelliğini bulunduruyor. SİT alanı olması bu köyü güzel özellikleriyle korunaklı hale getirmiş.

KÖY EVLERİNDE KALIN

Birgi’de nereler ziyaret listesinde olmalı derseniz, Başta Birgi’nin tarihi evlerini sayabiliriz. Eski Birgi evleri ziyaret edilebilir, hatta konaklama imkanı olabilir. Köyde bulunan tarihi bir ev otel olarak hizmet veriyor. Bunun dışında Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Dervişağa Camii, Sandıkoğlu Konağı, Derviş Ağa Medresesi, Güdük Minare Medresesi de ziyaret listenizde olabilir. Ziyaret listesini kabartmak isterseniz ekleyeceğiniz mekanları sıralayalım: İmam-ı Birgivi Medresesi, Birgili Ataullah Efendi tarafından 1570 yılında yaptırılan medrese, Ataullah Efendi Medresesi diye de anılır. Şeyh Muhiddin Hamamı, Küp Uçuranlar Kulesi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ve gözetleme kulesi olarak kullanılmış kule. Buradan kuşbakışı keşif yapabilirsiniz. Birgi Kalesi ve Surları da görülmeye değer bir mekan. Birgi, 17. yy başlarında etrafı surlarla çevrili bir kent olarak anlatılıyor. Koca Çeşme, kabartmaları olan ve aynı zamanda Bıçakçı Çeşmesi olarak bilinir. Hala kullanımda olan çeşmenin suyu içilebilir nitelikte.

NE YENİR, NE İÇİLİR?



Birgi, küçük bir köy olmasına rağmen lezzetleri de oldukça gelişmiş. Birçok yiyecek alternatifi bulunuyor. Birgi’de kahvaltı çeşitleri oldukça fazla ve mutlaka kahvaltı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle Ödemiş’te yetişen patatesin lezzetli kızartmalarıyla süslü kahvaltı damağınıza ayrı bir tat katacak.

Birgi’de deneyimlemeniz gereken diğer lezzetler de karadutlu kar helvası ve nar suyudur . Mutlaka deneyin. Bir çeşit peksimet olan ‘besmet’ ise bu bölgeye özgü ayrı bir lezzet. Eğer canınız ev yemekleri çekerse, soğan yahni, oğlak güveç ve tahinli baklava da yiyebilirsiniz.

Bu bölgenin gözdesi mevsime göre patates, kestane ve kuru incir üçlüsüdür. Bunları tatmadan ayrılmayın. Ayrıca Ödemiş Köftesi de oldukça meşhurdur.

Birgi’de haftasonları kurulan bir pazar var, burada yöresel ürünler, el işleri satın alabilir, lezzetli gözlemelerden yiyebilirsiniz.

İzmir’e yaklaşık 125 km olan Birgi’de konaklama imkanları biraz kısıtlı, birkaç tane konaklama tesisi bulabilirsiniz veya Ödemiş’te konaklama yapabilirsiniz. Karantina sonrası Birgi Köyü’nü tanımak güzel bir deneyim olabilir.