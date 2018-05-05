İstanbul'un yanında rahat şehir Tekirdağ

Trakya’nın deniz kenarındaki büyük şehri Tekirdağ’ın Marmara’ya sahili olan ilçeleri de ziyaret için tercih edilebilir. Özellikle Tekirdağ Şarköy arasındaki Uçmakdere tepesi yamaç paraşütü tutkunlarına güzek fırsatlar sunuyor. Ardından Trakya köylerinin güzelliklerini bu sahil şeridi boyunca görebilirsiniz.



Tekirdağ merkezde ziyaret edebileceğiniz mekanlar sınırlı. Vatan şairi Namık Kemal Tekirdağ’da doğmuştur. Tekirdağ’da her yerde Namık Kemal vardır. Üniversitesi, caddesi, kütüphanesi, müzesi. Namık Kemal ismini Tekirdağ’da bolca görmek mümkün. Namık Kemal’in ölümünden sonra 19. Yüzyıl Osmanlı dönemi evlerine uygun yapılan Namık Kemal Evi’ni ziyaret edebilirsiniz. Sergi salonu, Atatürk ve Namık Kemal’in portreleri, teşhir dolabı, Namık Kemal’e ait belgeler ile eşyalar bu müze evde ücretsiz görülebilir. Tekirdağ’da Macar kurtuluş kahramanı II.Rakoczi Frençh’e ait bir müze bulunuyor. Eski bir Türk evi olan bina, Rakoczi Müzesi olarak kullanılıyor. Macar bağımsızlık hareketinin önderi, Rakoczi’nin Tekirdağ’da yaşadığı binayı görebilirsiniz. Avusturya İmparatorluğu’na karşı Macaristan’ın bağımsızlığı için başkaldıran Rakoczi sürgüne gönderildiğinde Osmanlı Devleti tarafından Tekirdağ’a yerleştirilir. Müzede, Rakoczi’nin eşyaları sergileniyor.

Tekirdağ’da ne yenir? Tabi ki köfte yenir. Şehrin her yerinde çeşitli köfteciler mevcut. Şubesi olmayan köftecilerin köfteleri genelde başarılı, köftenin ardından peynir helvası da sofranın olmazsa olmazı durumda. Alternatif olarak Hayrabolu tatlısı da denenebilir. Tekirdağ’ın deniz kenarı ilçeleri Marmara Ereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa’da deniz ürünleri yemekleri de farklı bir tad olarak deneyebilirsiniz. Fakat köftenin baskın yemek olması deniz ürünlerini geride bırakıyor. Ayrıca bu 3 ilçede deniz turizmi açısından oldukça önemlidir. Yaz mevsiminin girmesiyle buralarda deniz turizmi büyük bir yer tutar. Özellikle Tekirdağ Kumbağ sahili yüzme ve deniz kullanımı açısından oldukça yerli turisti buraya çekmektedir. Tekirdağ’da konaklama isterseniz yalnızca 1 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor, bunun dışında küçük oteller bulunmakta ve üniversitenin içinde herkese açık bir misafirhane mevcut. Tekirdağ’a ulaşım ise oldukça fazla şehirlerarası otobüslerin yanısıra Beylikdüzü merkezli minibüsler de Tekirdağ’a sefer düzenliyorlar. Ayrıca Ankara’dan direk Çorlu’ya havayolu seferleri de bulunuyor. Çorlu Havalimanı uçuş trafiği son zamanlarda ve özellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Tekirdağ denince Çorlu ve Çerkezköy’e ayrı bir yer vermek lazım Bu iki ilçe Tekirdağ’a bağlı olmakla birlikte büyük ölçekli sanayinin odak noktaları halindedirler. Bu anlamda da tabi oteller, restaurantlar ve yaşam şartları açısından Tekirdağ’dan daha farklı konumdadırlar. Tatil ve gezi yeri olarak tercih edilmese de yol üstü olduklarından buralarda yeme içme ve konaklama ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Eğer kısa bir tatil veya günübirlik bir gezinti ihtiyacı duyarsanız Tekirdağ seçeneğini gözönünde bulundurabilirsiniz.