İstanbul, dünya yayıncılarını buluşturdu

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Bu yıl beşinci kez dünya yayıncılarını bir araya getiren Fellowship İstanbul, 3-4-5 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Programa 63 ülkeden 265 yayıncı katıldı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin düzenlediği çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları – İstanbul Fellowship Programı bu yıl beşinci kez gerçekleşti. Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı işbirliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlenen programa bu yıl 63 ülkeden 265 yayıncı katıldı. Yurtiçinden ve yurtdışından kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından profesyonellerin ve uzman kişilerin katılımı ile gerçekleşen 5. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları – İstanbul Fellowship Programı, sosyal ve kültürel anlamda iletişim ile işbirliğinin güçlendirilmesi, telif alışverişi görüşmelerinin yapılması, yayıncılık ve telif hakları ile ilgili gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılması, üretimden satışa kadar her aşamada yeniliklerin ele alınarak müzakere ortamlarının sağlanması amaçlandı. Biz de Fellowship İstanbul’da Meksika Kitap Fuarı Koordinatörü Ruben Padilla Cortes ve Amerika’da Ishmael Tree adlı yayınevi sahibi Gigi Ishmael ile bir araya geldik. Hem neden burada olduklarını hem de ülkelerindeki kitap okuma trendinin ne yönde olduğunu konuştuk.

TÜRK KADIN YAZARLARI TANIMAK VE TANITMAK İSTİYORUM

RUBEN PADİLLA CORTES, Meksika Kitap Fuarı Koordinatörü: Biz çok uzak bir ülkeyiz ve yayıncılarla iletişime geçmekte zorlanıyoruz. Fellowship İstanbul’da olmak bizim için çok güzel bir fırsat. Burada her ülkeden bir yayıncı var ve onlarla çok kolay bir şekilde yüz yüze görüşebiliyoruz. Endüstrideki zorlukları nasıl aşabiliriz gibi konuları burada yayıncılarla tartışabiliyoruz. Öte yandan bizim ülkemizde de yayıncılık iyi bir durumda ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak Türkiye gibi ülkelerle iletişimde kalmak istiyoruz. Bu noktada Fellowship İstanbul kültürel bir köprü niteliği taşıyor. Evet, Türkiye’de kendini kanıtlamış ve adını duyurmuş önemli yazarlar ve kitaplar var. Fakat ben buraya onlar için gelmedim. Zaten bunları biliyorum ve bunlar bizim dilimize çevrilmiş kitaplar. Henüz dilimize çevrilmemiş önemli yazarlar ve kitaplar var eminim. Onları öğrenmek için buraya geldim. Özellikle Türk kadın yazarlarını tanımak istiyorum. Bizim ülkemizde daha çok politika, kadın hakları gibi daha aktivist kitaplar okunuyor ve trend durumda. İspanya yayıncılığı sektöre ve kitap okuma trendlerine yön verir durumdaydı fakat o da 2008’den bu yana etkisini yitirmiş durumda.

YAYINCILIKTA YENİ TREND: IRKÇILIK KARŞITI KİTAPLAR



GIGI ISHMAEL, Ishmael Tree Yayınevi: Büyük babamdan kalma butik bir yayınevimiz var. Buraya New York’tan Fellowship İstanbul için takip etmek için geldim. Türkiye’deki sektörün nasıl ilerlediğini merak ediyorum ve öğrenmek istedim. Aynı zamanda Amerikan ve Kore kitaplarını burada diğer yayıncılara tanıtmak için geldim. Türkiye’ye gelme nedenlerimden biri de kitaplar Türkçe’den İngilizce’ye çevrilirken çeviride bazı yanlışlıklar olabiliyor. Bunu da önlemek istiyorum. Ülkemde daha çok politik ve ırkçılık konulu kitaplar okunuyor. Siyah ve beyaz insanlar üzerine. Trend bu yönde. Irkçılığı önlemek amaçlı, din ile alakalı aktivist kitaplar daha çok okunuyor. Türkiye’deki olumlu konuları, ırkçılığın çok fazla olmadığı gibi pozitifi konuları kendi ülkemde duyurmak istiyorum. Amerika’da insanlar Trump yüzünden ırkçılığa uğruyor. Kendilerinin yalnız olmadıklarını diğer ülkelerde de benzer sorunlar olabileceğini, göstermek için buraya geldim. Kendi ailemde de örnekler var. Ülkemizde Trump nedeniyle ırkçılık olduğu için; daha geniş çaplı, ne kadar farklı kültürler görürsek o kadar iyi anlıyoruz birbirimizi. Kendimizi yansıtmak ve birbirimizi tanımak daha kolay oluyor.