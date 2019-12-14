İş, ilişki ve para durumları hareketli

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2020 yılında meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmaları yeni gruplarla iletişim ağını genişletmek gibi yenilikler sunacak. Bu hafta ise kendinizi yeniliklere açma zamanı.

Koç: Bu hafta işinizle ilgili konular öne çıkabilir. Özellikle geri planda duracağınız işlerinizde çevrenizdeki insanlara yardım edebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek ve değişik iş fırsatları karşınıza gelebilir. Çalışmıyorsanız kalabalık yerlerde insanları fikirlerinizle etkileyebilirsiniz. Olayları tek taraflı görmemeye çalışın. Boğa: Bu hafta başı dış ortamlarda sosyal çevrenizle bulunacağınız aktiviteler ön planda olabilir. Fikirlerinizle çevrenizi etkileyecek ya da onlardan ilham alacaksınız. Maddi konularda harcamalarınızı bu hafta abartmayın. İkizler: Haftaya parasal konularla giriş yapacaksınız. Bu hafta aile hayatınızda sevdiğiniz insan abartılı ve coşkulu olabilir. Tüm haftaya yayılacak olan bu olumlu enerjiyi aile hayatınızda hissedeceksiniz. Yengeç: İş hayatınızda farklı açılımlar karşınıza çıkabilir yalnız bu konulara yaklaşırken aşırı iyimser ve abartılı davranabilirsiniz. Sahiplenilmek hoşunuza gidiyor. Partnerinizle geziler ve seyahatlerde bulunabilirsiniz. Özel hayatınızda sorunlara çözümle yaklaşmalı, dar görüşlü olmamalısınız. Aslan: Aşk hayatınızda maddi konularda abartılı harcamalar içine girebilirsiniz. Aile hayatınız ya da eviniz için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Başak: Aile hayatınızda bu hafta keyfiniz yüksek akacak. Gayrimenkul işleriniz varsa aşırı iyimser davranabilirsiniz. Güçlü iletişimle aşk hayatınız giderek güzelleşebilir.

İLETİŞİM TRAFİĞİ YOĞUN

Terazi: Aileniz için yapmanız gerekenler sizi huzurlu ve mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilir bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz. Akrep: Sosyal çevrenizdeki insanlarla gelecek planlarınız için oldukça coşkulu ve iyimser bir havaya gireceksiniz. Maddi konularda abartılı seçenekleriniz olabilir. Hafta sonu yakın çevrenize yapacağınız bazı konuşmalar sizi zorlayabilir. İş alanlarınızda da kolaylıkla bazı konuları kafanıza takmaya meyilli olacaksınız. Yay: İletişim trafiğiniz artacak. Bolca konuşmalar yapabilirsiniz. Bir yandan da aile hayatınız için yapacağınız para harcamaları keyfinizi yerine getirebilir. Borsada yatırım yapıyorsanız cuma günü dikkatli adımlar atmaya çalışın. Oğlak: Haftanıza seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işlerinizdeki fırsatlarla başlıyorsunuz. Bu hafta yardımlaşmalar devrede. Değişimlere açık olun, sıkılganlıklardan kaçının.

KOVA, ÇEVRESİNİ ETKİLEYECEK

Kova: Sosyal çevre işleriniz ve bu alanlarda yapılacaklarla haftanıza başlıyorsunuz. Arkadaş ortamlarınızdan göreceğiniz faydalar bu hafta yüksek olabilir. Başka insanlara yardımcı olmak ve güçlü yapınızla hareket etmek isteyeceksiniz. Herkes sizden etkileniyor. Çevreniz üzerinde güzel bir etkiniz var. Balık: Arkadaş ortamlarınızdaki bazı konuşmalarınız ve fikirleriniz fazlasıyla yaratıcı ve etkili olabilir. Maddi olarak sahip olduklarınızı sorgulayabilir ve parasal konularda anlık tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz.