'İMA'da hedefimiz risk alabilen profesyoneller yetiştirmek'

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İstanbul Moda Akademisi Direktörü Seda Lafçı ile İMA Show defilesi sonrası bir araya geldik ve sektörde etkin işlere imza atan kuruma dair sizlere ışık tutacak kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

İstanbul Moda Akademisi’nin eğitim misyonunu kısaca sizden dinlemek isteriz?

İMA’daki eğitim stratejimizin temelinde ‘araştırma ve deneyimleyerek öğrenme’ önemli yer tutuyor. Tüm eğitim programlarımızın içinde, alınan teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek üzere pek çok deneysel proje bulunuyor. Ünlü tasarımcılarla ve endüstriyle yapılan projelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışma ve sanat etkinliklerine yönelik projeler de yer alıyor. Özetle hedefimiz; kendi tasarımcı kimliğini keşfetmiş, moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek uluslararası pazarlar farkındalığı olan ve risk alabilen profesyoneller yetiştirmek.

İMA’da eğitim almak isteyenlere nasıl bir çağrıda bulunursunuz?

Moda sektörü dinamik ve kendini çok hızlı yenileyen, değişime oldukça açık bir sektör. Yaratıcılık, gözlem ve araştırma gerektiriyor. Bununla birlikte moda sektörünün bütünsel bir endüstri olduğunun farkındalığına varmış, tasarım ve üretim harici iş modeli geliştirme, koleksiyon planlama, yönetme, moda pazarlaması ve iletişimini yapan ya da bu süreçlere dâhil olan, olması gereken kişiler.

Mezun olan öğrencilerin sektöre kanalize olmasına ne gibi katkılara bulunuyorsunuz?

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince pek çok gerçek proje hayata geçiriyor. Eğitim aldıkları programa özel yapılan iş birlikleri sayesinde önemli markalarda staj yapma imkanına sahip oluyorlar. Tüm bunların yanı sıra ‘’MBFWI kapsamındaki New Gen Defileleri, Sektör Buluşmaları etkinliğimiz ve bu sene ilki düzenlenen İMA Show’’ onların endüstriye girmelerine olanak sağlayan en güçlü platformlarımız. İMA sektörde 11. yılını doldurdu ve 12 binden fazla mezun verdik. Bu yıl itibarıyla sektör firmalarına yerleştirilmiş mezunlarımızın oranı yüzde 84 civarında, kendi markasını kuran, kurma yolunda başarılı adımları olan mezunlarımız bulunuyor.

İMA mezunlarından tanıdığımız en başarılı isimler kimlerdir?

İMA’dan eğitim almış mezunlarımızdan Meltem Özbek, Selen Akyüz, Gökhan Yavaş, Şebnem Günay gibi genç tasarımcılarımızı sayabilirim.