İlk hedefim bayrağımızı yurtdışında dalgalandırmak

Geçtiğimiz hafta ‘çocukluk tutkum’ dediği driftte ikincilik kupasını kaldırdı. Bu vesiliyle görüştüğümüz Doğukan, “Bu sporda ilk hedefim yurtdışında Türk bayrağını dalgalandırmak. Bunu gerçekleştirdiğimde bir sonraki hedefime yöneleceğim” diyor...



Drift tutkunun çıkış noktası nedir?

1995 - 1996 yıllarında yurtdışından gelen VAS kasetlerde izlediğim bir takım japon videolarında tanışmıştım. Ama o zamanlar bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra YouTube girdi hayatımıza. O yıllarda biraz daha şahitlik ettim ve bunu hep yapmak istediğimi düşündüm. Çocukken ‘yanlama’ adı altında arabaları biraz agresif kullanmaya çalışıyorduk. Halbuki bunun bir motor sporu olabileceği hiç aklımıza gelmemişti, kısacası benim çocukluk hayallerimden biriydi. 2006’ya kadar amatörce bu işi öğrenmeye çalıştım sonrasında yurtdışında profesyonel olarak drift yapmaya başladım. 2007’den beri de Türkiye’de profesyonel olarak bu işi yapıyorum. İlk profesyonel yarışımı 2011 yılında yaptım. 2012 yılında derece aldım sonrasında Survivor ve müzik projelerinden dolayı ara vermek durumunda kaldım. 2018 ve 2019 yıllarında ise yeniden aktif olup dereceler almaya başladım.

NE KADAR RİSK, O KADAR BAŞARI

Drift adrenalinin doruklarda yaşandığı bir hız sporu. Bir hayli de riski var. Hiç korkmadın mı?

Evet, adrenalin dolu bir motor sporu. Adrenalin yüksek seviyede olduğu için zaten start çizgisine geldiğinizde korku adına bir şey kalmıyor. Hatta orada içimdeki canavar daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Gerçek hayatımda ne kadar sakinsem motor sporlarında bir o kadar agresif oluyorum. Risk elbette var zaten motor sporlarında ne kadar çok risk göze alırsanız o kadar başarıya yaklaşıyorsunuz.

ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLİYORUM

Sadece drift değil motosiklet tutkun olduğunu da biliyoruz. Motosiklet yarışlarına neden katılmıyorsun?

Bunun iki sebebi var. Birincisi, benim. Genel olarak olarak birçok motor sporuna merakım var ancak motosikletle ilgili hiçbir zaman profesyonel düşünmedim. Kendi açımdan baktığım zaman bölünmek istemedim, drifte yoğunlaştım. Bir de dirft çizgisi diğer motor sporlarından çok farklı. Mesela ralli geçmişim de var, tırmanma geçmişim de var. Ancak şuan ki plotajımda oralarda başarı göstermem çok zor. Çünkü benim reflekslerim çok değişti ve drifte yöneldi. İkincisi ise her ne kadar yaşım büyüse de anne sözü dinliyorum. Annem bana motosikletle hız yapmayı yasaklamıştı ve ‘Yaşadığım sürece müsaade etmeyeceğim’ dedi ve ben de onu kırmıyorum.

OTOMOBİL MERAKIM AİLEMDEN

Barış Manço’nun da sizin gibi hız, adrenalin, otomobil ya da motosiklet tutkusu var mıydı?

Motor sporlarına ve otomobillere merakım aileden geliyor. Annemin de babamın da hızlı otomobillere merakı vardı. Hatta 96-97 yıllarında yurtdışına birlikte otomobil bakmaya giderdik galerilere. O zaman babam Ferrari 348 TS modeli beğenmişti biz de annemle bir Integra Type R bir araç vardı ona çok merak salmıştık. Zaten o yıllarda babam Honda Prelude kullanıyordu. Ama babamda çok fazla motosiklet değil otomobil tutkusu vardı.

Drift pistine çıkıp, pilot koltuğuna oturduğunda neler hissediyorsun?

Yarış günlerinde start çizgisine gidene kadar çok stresli oluyorum, ellerim terlemeye başlıyor, çok düşünmeye başlıyorum ve nefes kontrolü yapmaya çalışıyorum, kalbim çok hızlı atıyor. Ancak bunların hepsi start çizgisine gelinceye kadar oluyor çünkü start çizgisinde startı aldıktan sonra her ne oluyorsa bir şartel indiriyorsunuz ve ne stres kalıyor ne başka bir şey. Tamamen yarış başlıyor, yarış esnasında son derece kontrollü olabiliyorum ama yarış öncesinde kontrolümü kaybedecek kadar stresli olabiliyorum. Bu benim birçok etkinliğimde böyle. Sahne alırken de aynı heyecanı ve stresi yaşıyorum müthiş bir adrenalin oluyor öncesinde.

DRİFT GÜCÜ TEMSİL EDİYOR

Hız, drift sana ne ifade ediyor?

Çok büyük bir hız tutkunu değilim genelde aşırı süratlerle gezen biri değilim ancak 0’dan 100 km’ye, 100’den 200 km’ye ve ya 200’den 300 km’ye olan hızlanma yani ivmelenmeler hoşuma gidiyor. Ama onun dışında aşırı hız meraklısı birisi değilim zaten drift motor sporlarında da belli hız aralıklarıyla devam ediyoruz. Benim için hız ve drift gücü temsil ediyor çünkü bu bir kontrol. Yüksek hızda drift yapabilmek aslında sizin ne kadar kontrollü olup olmadığınızı gösteriyor. Kontrol olduğu zamanda gücü temsil ediyor.

SOKAKTA MAGANDALIK YAPMAYIN, GELİN PİSTTE DRİFT YAPALIM

Otomobilini yarışa nasıl hazırlıyorsun? Bir ekibin var mı ya da bizzat sen mi ilgileniyorsun her şeyiyle?

Yarış arabamı günlük kullandığımız araçlara göre çok farklı bir metotla çalıştırıyoruz. Bu arabanın motoruna 5 farklı madde giriyor çalışması için bunlar; benzin, su, etil ve metil alkol, azot protoksin gazı. Bütün bunların karışımı sayesinde çok yüksek güç elde etmesini ve dayanıklı olmasını sağlıyoruz. O şekilde bu kadar zorlu şartlara dayanabiliyor bu otomobil. 9 binde bir dönen bir motora sahip olduğu için dört farklı soğutma sistemi ve iki ayrı yağlama sistemi ve iki ayrı su pompası kullanıyorum. Bütün bu yaptığım gelişmeleri üç senelik tecrübe sonucunda ihiyaca göre karar verdim. Nerede ne eksik gördüysem ona göre bir ar-ge yapıp mekanikerlerimle beraber kafa yorup yapılması gerekenlere karar veriyorum. Otomobilimin yarışa hazırlanmasını bizzat kendim üstleniyorum ve herkesin yapacağı işi paylaştırıyorum.

Birkaç günde bir ‘drift cezası’ haberleri okuyoruz. Driftin sokak aralarında can ve mal kaybına yol açacak şekilde yapılmasının önüne geçilebilir mi? Nasıl?

Caddelerde trafiklerde yapılan hareketlerin drfitle alakası yok. Sokaklarda yapılan drift değil magandalıktır. Lütfen sokaklarda magandalık yapmayın, pistlere gelin drift yapın.

YENİ PROJELER YOLDA

Yeni projeler, çalışmalar, girişimler var mı?

Çocukluğumdan beri TV programcılığı yapmayı istemişimdir o yönde bir takım adımlar atmaktayım. Müzikle ilgili hayatımda bir takım değişikliklere gidiyorum. Motor sporlarına hiç bu kadar yoğunlaşmamıştım bu yoğunluğumu tabii ki korumak ve bu başarımın sürdürebilirliğini sağlamak istiyorum. Hatta müzikle motor sporlarını veya motor sporlarıyla TV programcılığını bir arada yürütmek üzere sürekli projeler geliştiriyorum.

KAFAMDA PİSTİ ÇİZİYORUM VE HAYALİ OLARAK GEZİYORUM

Yarışa hazırlanma sürecinden bahseder misin? Ne kadar sürede hazırlandın, günün kaç saati pistte geçiyor?

Yarış hazırlığı bir hafta öncesinden başlıyor. Arabanın komple kontrolleri yapılıyor, eksiklerin listeler çıkartıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Esas yarış, yarıştan bir gün önce motive olmakla başlıyor. Önceden kafamda pisti çizmeye ve hayali olarak pisti gezmeye başlıyorum. Be bütün olasılıkları değerlendiriyorum sonrasında iyi bir uyku almaya çalışıyorum. Bazen mesleğim gereği bir gece öncesinde işim olabiliyor bu tip durumlarda çok zorlanıyorum. Sabah kurulumu gerçekleştiriyorum, araçları kontrol ediyorum. Tulumumdan kaskıma kadar her şeyin tam olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Bir gece öncesinden garajımda kullanılacak tüm alet ve edevatları hazırlıyorum, bunun için listeler yapıyorum.

BOŞ ZAMANIMDA PİSTTEYİM

Sonrasında teknik kontrolde hazır bir şekilde bekliyorum. Önceden hangi piste yarışacaksak o pistte göre ayarlar yapıyorum. Ve o ayarları gidip antremanda test ediyorum ve tüm boş zamanlarımı antremanlara ayırarak pistte olabilecek tüm ihtimalleri düşünüyor ve test ediyorum.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Final Yarışı’ndan sonra “Sırada Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmak var” demiştin. Bunun için çalışmaların nasıl gidiyor?

Bu hedef benim drift motor sporlarına başladığım günden beri var. ‘Bu işteki en büyük hedefin nedir?’ diye sorsan ‘İlk hedefim yurtdışında Türk bayrağını dalgalandırmak’ derim. Bunu gerçekleştirdiğimde bir sonraki hedefime yöneleceğim.

‘KAYBETMEK DİYE BİR ŞEY YOK’

Peki ya başaramadığın zaman hatalarını nasıl kapatmaya çalışıyorsun?

Ben asla kaybetmem. Çünkü başarısızlık dediğimiz şeyi olumlu sonuç getirememesi diye varsayarsak bunu bile kazanca çeviriyorum. Hataları düzeltiyorum ve bir sonrakinde daha başarılı olmaya çalışıyorum. Kısacası benim için kaybetmek diye bir kelime yok.

Driftte olmazsa olmaz nedir?

Tabii ki şov. Eğer şov yeteneğine sahip değilsen, driftte çok başarılı olman mümkün değil. Çünkü drift göze hitap eden bir motor sporudur.

Drift sporunda stratejinin yeri nedir?

Kesinlikle işin içerisinde ciddi bir strateji var çünkü rakiplerinizi izlemeniz ve analiz etmeniz onlara göre sürüş tekniği geliştirmeniz gerekebiliyor drift bir strateji motor sporu desek yerinde olur.

Drift yapmak için kişisel olarak hangi özelliklere sahip olmalı sporcu?

Driftte strateji yapılması gerektiği için zeka önemli, sakinlik çok önemli, çok enterasan gelecek ama ego kontrolü çok önemli. Çünkü şov yapmanız gerekiyor ancak yarışlarda tribüne oynarsanız yarıştan bazen çok uzaklaşabiliyorsunuz dolayısıyla ego kontrolü önemli.