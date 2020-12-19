İletişim Başkanlığı'ndan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi Sergisi”

İletişim Başkanlığı milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşlarımızın erişimine sunmaya devam ediyor. Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir “360 Kültür Sanat” projesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Ayasofya Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi’ndeki İnsan Suresi’nden Washington Anıtı’ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekânda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, 15 Aralık Salı günü Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde açılacak.

19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile “360 Kültür Sanat Gösterimi” kapsamında sanatseverlerle buluşacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak.

KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ HAKKINDA



Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801 yılında Kastamonu Tosya’da doğdu. Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerindendir. Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30’dan fazla enam, 250’den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı. Ayasofya Camii-i Şerîfi›nin 1848’deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nûr Sûresi istifi en önemli eserleri arasındadır. Washington Anıtı’nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşmış bir hattattır. Mustafa İzzet’in nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılâbına kadar kullanılmıştır. 15 Kasım 1876’da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane’deki Kâdirihâne Tekkesi’nin hazîresine defnedilmiştir.