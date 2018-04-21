Hem gezmeye hem yemeğe Gaziantep

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Gaziantep, Tarihi İpek Yolu’nun geçiş yeridir. Tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olan Gaziantep, günümüzde de gastronomisi ve kültürel zenginlikleriyle birçok gezginin uğrak yeri oluyor. Zincirli, Karkamış, Sakçagözü, Yesemek, Dülük, Zeugma (Belkıs) gibi yerleşim yerleri bölgenin en eski yerleşim yerleridir. Bölgede Halpa, Selefoz, Kommagene, Roma, Bizans,Selçuklu, Dulkadiroğulları, Memluklular ve Osmanlılar hüküm sürdü.



Osmanlı döneminde üretim, ticaret ve el sanatları bölgede ilerledi. 1. Dünya Savaşı sonunda İngiliz ve Fransız işgaline uğrayan Antep 11 ay boyunca işgale direndi ve bu direncinden dolayı gazilik unvanı aldı. Gaziantep’in en önemli tarihi eserleri Hitit, Roma ve Osmanlı dönemlerine aittir.

Gaziantep’te ziyaret edilecek yerleri sıralarsak; Zeugma Müzesi, Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi, Naip Hamamı, Gaziantep Kalesi, Panaroma Müzesi, Hamam Müzesi, Mutfak Müzesi, Kaleoğlu Mağarası, Gümrük Hanı, Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Tahmis Kahvesi, Savaş Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Kurtuluş Camii, Bayazhan. Ziyaret listesine buraları mutlaka almanız gerekir.

Gaziantep’in ziyaret edilmesi gereken tarihi mekânlarına bakacak olursak; Tarihi Dülük şehri önemlidir. Tarihte Doliche olarak bilinen kenttir, Hititlerin baş tanrısı Teşup’un şehridir. Dülük’te kaya mezarları ve kaya kiliseleri ziyaret edilebilir. Karkamış Harabeleri de tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak yeridir.

Şeyh Fethullah Camii ve Külliyesi Gaziantep’teki önemli tarihi yapılardandır. Rumkale, Hz. İsa’nın 12 havarisinden Johannes’in Roma döneminde Rumkale’yi merkez yaparak Hıristiyanlığın Gaziantep yöresinde yayılmasını sağladığı söylenen yer, Hanlar: Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Gaziantep’te bu dönemden kalma pek çok han ve kervansaray bulunmakta. Tütün Hanı, Mecidiye Hanı, Tuz Hanı, Şire Hanı, Hışva Hanı, Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı, Kürkçü Hanı, Millet Hanı, Belediye Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni (Yüzükçü) Han, ve Hacı Ömer Hanı en önemlileridir.

Gaziantep Kalesi: Bugünkü görünümünü, Justinyanus döneminde alan kalenin içinde Mehmet Gazali’nin türbesi, bir cami ve bir hamam yer alıyor. Gaziantep Evleri, merkez ilçe Şahinbey’de bulunan geleneksel mimarinin en güzel örnekleri evler, yörenin iklimine uygun olarak dar sokaklar boyunca bitişik nizamda, duvarla çevrili, avlulu eyvanlı, olarak inşa edilmiş. Zeugma Müzesi, Zeugma mozaiklerinin bulunduğu alan sular altında kalınca kazılarda ele geçen buluntular, Gaziantep Müzesi’ne nakledilerek koruma altına alındı. Arasta şehrin en çok ilgi gören yerlerindendir. Nalburlar, bakırcılar, aktarlar, iplikçiler burada bulunabilir.

Evet şimdi UNESCO tarafından Gastronomi kenti unvanı alan Gaziantep’e bakalım biraz. Gastronomi standartlarını sağladığı için bu unvanı almış Gaziantep.

Türkiye’de bu unvanı alan ilk kent. Bu Gastronomi kentinde ne yiyebiliriz? Başlayalım;

Küşleme; hayvanın sırtında bulunan bir et, Ali Nazik Kebabı; Gaziantep usulü yapılan bu kebabı mutlaka deneyin. Simit kebabı, yuvalama; oldukça bol malzemeli bir çorba. Beyran çorbası, sabah içilen bir çorba çeşidi ama bir tabağı bile doyurmaya yetiyor. Patlıcan Kebabı, içli köfte, meyveli et yemekleri, bir çok meyveyle yapılan kebap türü, kıyma kebabı, nohut dürüm, Antep peyniri, lahmacun yemek olarak tadılması gereken lezzetler listesinin vazgeçilmezleri.

Gaziantep denince ilk akla gelen tabi ki baklava oluyor. Kentte bir çok yerde baklava yapan işyeri var. Birçok yerde baklava İstanbul’daki fiyatından yüksek değere satılıyor. Künefe ve katmer de denemeniz gereken bir tatlı Gaziantep’te.

Eğer sabah saatlerinde bulunursanız Gaziantep’te, Beyran çorbalı kahvaltıyı mutlaka yapmalısınız.

Yemeklerden sonra menengiç kahvesi veya zahter çayı içilebilir.

Gaziantep’te yeme içme ve gezme için 1 hafta ayırsanız az gelir ama yine de tavsiyemiz, yemeklere bir anda yüklenmemeniz. Sindire sindire her öğünde ayrı lezzeti tadarak Gaziantep’i yaşayabilirsiniz.

Gaziantep’te konaklama için birçok otel bulunmakta ve yıl boyunca oteller doluluk oranı fazla olduğundan önceden rezervasyon yaptırmanız faydanıza olacaktır. Ulaşım için ise bütün havayollarının uçak seferleri bu kentimize yapılmaktadır. Ayrıca karayoluyla da Gaziantep Ankara’ya 700 km, İstanbul’dan 1150 km’dir.