Haydi gel Erzurum'a

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Bir şehir düşünün kışı ayrı yazı ayrı güzel

Kayak tesislerine yürüyerek gidebileceğiniz

Yediden yetmişe herkesin kayak yapabileceği

Kısacası kar ve soğuğu adeta avantaja dönüştüren bir şehir…

Neden bilmiyorum ama ayrı seviyorum bu şehri… Özel bir neden de hiç aramadım. Ama kendimi huzurlu ve mutlu hissettiğim yerlerin başında… İlk durağım Tortum Şelalesi…

TORTUM ŞELALESİ’NDE BİR GÜN



Anadolu’dayız çekimleri için Erzurum’a geldiğimizde aklımda hep Tortum Şelalesi vardı. Yıllar önce bir bahar ayında gitmiştim dünyanın en güzel şelalesine… O kadar güzel düşüyordu ki inci taneleri, etrafa yayıldığında sırılsıklam ediyordu bizi… Harika fotoğraflar çektirdik orada… Şelaleye vardığımızda buzlar henüz erimeye başlamıştı. Bir yanı buz tutmuş harika bir manzara çıktı karşımıza… Fotoğraf çekmeye doyamadık.

PALANDÖKEN’DE KAYAK KEYFİ



Dünyanın çok az yerinde vardır şehir merkezinde kayak tesisi… Erzurum’a geldiğinizde havalimanından sadece 25 dakika sonra kendinizi kayak pistlerinde bulacaksınız. Yeni başlayanlar için belediyenin ücretsiz pistleri var. Benim gibi kaymayı bilmiyorsanız, bu tesisler kaymayı öğrenmek için ideal… Ben bu gidişimde kayamadım ama orada kaymayı yeni öğrenen minik öğrencilerden cesaret aldım. Hepsi nasıl güzel kayıyorlar. İki saatlik temel eğitimin ardından karın üzerinde adeta kuğu gibi süzülüyorlar.

HEDİYELİK EŞYALAR İÇİN TAŞHAN



Erzurum’da sevdikleriniz için hediye alabileceğiniz en güzel yer Taşhan… Oltu taşları “stres taneleri” ustalar tarafından inci gibi iplere dizilmiş. Birçoğu gümüş kakmalarla bezenmiş her keseye göre tesbih bulmak mümkün… Hediyelikler sadece erkekler için değil, kadınlara özel broşlar, yüzükler, küpeler ve kolyeler de var… Kesinlikle uğramanız gereken yerlerin başında geliyor.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE



Çifte Minareli Medrese Erzurum’un sembolü haline gelen bir Selçuklu eseri. 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı Hanedanı’ndan Padişah Hatun tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Çifte Minarelerinin hikâyesi halk tarafından gelen misafirlere anlatılıyor. Uzun bir yenilemenin ardından artık turizme yeniden kazandırıldı.

CAĞ KEBABI AŞKINA



İster Palandöken için, ister Tortum Şelalesi için gidin ama Cağ Kebabı ve mis gibi kadayıf dolmalarının tadına bakmadan dönmeyin Erzurum’dan pişman olursunuz…

Cağ Kebabı için adresimiz Şenyurt Cağ Kebap Ali Usta oldu. O kadar güzel cağlar yedik ki tadına doyamadık. Kadayıf dolmasını ise Muammer Usta’nın ellerinden yedik. Tadına doyamadık o güzel lezzetlerin, elbet yine kavuşuruz.

Hoşça kalın...