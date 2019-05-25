Koçlar gerçekle yüzleşecek
OLGU ILGIN
olguilgin@gmail.com
Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...
Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)
Sosyal yaşamınızı canlandırmak ve hızla hareket getirme isteğiniz önde olabilir. Arkadaşlarınızla yaşayacağınız tartışmalar yol ayrımlarına itebilir sizi. Gerçeklerle yüz yüzesiniz.
Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)
Bazılarınız iş arkadaşlarıyla ayrılabilir ya da işinizden çıkabilirsiniz. Bir hayaliniz olabilir. Sağlığınızla ilgili belirsiz giden durumlar artık netleşerek şifa enerjisine dönüşebilirler.
İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)
Aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili konularda bir dönemin bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Yalnızsanız ani bir aşk canlanabilir devam eden ilişkinizde bir son yaşayabilirsiniz.
Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)
Aile yaşamınızda ya da evdeki büyüklerle ilgili konularla kariyer yaşamınız arasında bir tercih yapabilirsiniz. Bazılarınız için iş kurmak sebebiyle ev satışı gündeme gelebilir.
Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Bir süredir yürüttüğünüz satış pazarlamaya yönelik çalışmalarınız geniş kitlelere yayılarak dikkat çekebilirsiniz. Web sitesi açmak kitap yayınlamak için uygun bir dönem.
Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)
Artık sabrınız kalmamış belirsizliklere. Bu noktada bazılarınız ortaklı çalışmalarını sonlandırabilir. Finansal alanda bireysel olarak yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz.
Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)
Tüm ilişkilerinizdeki kendinizi değerlendirerek bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Bu hafta öfke patlamaları yaşamanız gayet normal. Enerjinizi sağlığınıza ve işlerinize veriyorsunuz.
Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)
Bilinçaltınız adeta şişmiş. Bazı dengeler bozuluyor. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz finaller yaşayabilirsiniz ancak bu bitişler sizi daha iyi bir noktaya taşımak için.
Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)
Enerjiniz biraz içeri dönmüş olabilir bu ara. Sosyal yaşamınızda bağlı olduğunuz klüp dernek gibi yerlere üyeliğiniz bitebilir ve tekrar yenilemek istemeyebilirsiniz.
Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)
Meslek ve kariyer yaşamınızda bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bazılarınız da yer ev ya da şehir değiştirerek yeni yaşamına doğru yol alabilir.
Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)
Eğer yurt dışında yaşıyorsanız tekrar yuvaya dönüş kararı alabilirsiniz. Ya da tam tersi başka bir ülkeye yerleşmek isteyebilirsiniz. Mahkemeniz varsa dava sonuçlanacak.
Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)
Hayal kurmak iyi ama biraz ayaklarınız yere basarak kurun. Ailevi konularda ortaklı işlerde resmi kurumlarla ilgili durumlarda sonuçlar açıklanabilir.