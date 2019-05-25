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Koçlar gerçekle yüzleşecek

Koçlar gerçekle yüzleşecek

OLGU ILGIN

olguilgin@gmail.com

Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan) 

Sosyal yaşamınızı canlandırmak ve hızla hareket getirme isteğiniz önde olabilir. Arkadaşlarınızla yaşayacağınız tartışmalar yol ayrımlarına itebilir sizi. Gerçeklerle yüz yüzesiniz.

Boğa Burcu  (20 Nisan-20 Mayıs) 

Bazılarınız iş arkadaşlarıyla ayrılabilir ya da işinizden çıkabilirsiniz. Bir hayaliniz olabilir. Sağlığınızla ilgili belirsiz giden durumlar artık netleşerek şifa enerjisine dönüşebilirler.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran) 

Aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili konularda bir dönemin bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Yalnızsanız ani bir aşk canlanabilir devam eden ilişkinizde bir son yaşayabilirsiniz.

Yengeç Burcu  (22 Haziran-22 Temmuz) 

Aile yaşamınızda ya da evdeki büyüklerle ilgili konularla kariyer yaşamınız arasında bir tercih yapabilirsiniz. Bazılarınız için iş kurmak sebebiyle ev satışı gündeme gelebilir. 

Aslan Burcu  (23 Temmuz- 22 Ağustos) 

Bir süredir yürüttüğünüz satış pazarlamaya yönelik çalışmalarınız geniş kitlelere yayılarak dikkat çekebilirsiniz. Web sitesi açmak kitap yayınlamak için uygun bir dönem.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül) 

Artık sabrınız kalmamış belirsizliklere. Bu noktada bazılarınız ortaklı çalışmalarını sonlandırabilir. Finansal alanda bireysel olarak yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz.

Terazi Burcu  (23 Eylül-22 Ekim) 

Tüm ilişkilerinizdeki kendinizi değerlendirerek bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Bu hafta öfke patlamaları yaşamanız gayet normal. Enerjinizi sağlığınıza ve işlerinize veriyorsunuz.

Akrep Burcu  (23 Ekim-21 Kasım) 

Bilinçaltınız adeta şişmiş. Bazı dengeler bozuluyor. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz finaller yaşayabilirsiniz ancak bu bitişler sizi daha iyi bir noktaya taşımak için.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık) 

Enerjiniz biraz içeri dönmüş olabilir bu ara. Sosyal yaşamınızda bağlı olduğunuz klüp dernek gibi yerlere üyeliğiniz bitebilir ve tekrar yenilemek istemeyebilirsiniz. 

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak) 

Meslek ve kariyer yaşamınızda bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bazılarınız da yer ev ya da şehir değiştirerek yeni yaşamına doğru yol alabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat) 

Eğer yurt dışında yaşıyorsanız tekrar yuvaya dönüş kararı alabilirsiniz. Ya da tam tersi başka bir ülkeye yerleşmek isteyebilirsiniz. Mahkemeniz varsa dava sonuçlanacak.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)  

Hayal kurmak iyi ama biraz ayaklarınız yere basarak kurun. Ailevi konularda ortaklı işlerde resmi kurumlarla ilgili durumlarda sonuçlar açıklanabilir. 

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