Gülnur Güneş Çelik ile ulaşılabilir lüks tasarımlar

Gülnur Güneş’in moda kariyerini kısaca senden dinlemek isterim?

Avrupa Birliği okurken hayallerinin peşinden giderek tutkuyla bağlı olduğum işimi kurdum. Şimdi bambaşka projelerle yine ülkemiz de ve yurtdışında güçlü iş kadınları olarak ilerlemeye kararlıyım.

Haute Couture tasarım çalışmalarını askıya alıp ‘’gigiiscom’’ ile ilerleme kararını nasıl aldınız?

Ben dış bir göz olarak yaptığım işe sürekli bakıp, biz kadınların neye ihtiyacı var diye düşünür bu doğrultu da çözümler bulmaya çalışırım. Gigii’s bu nokta da ortaya çıktı. Gigii’s bir hazır giyim markası fakat ulaşılabilir lüksü ve trend parçaları kolaylıkla bulabileceğiniz parçalardan oluşuyor.

Yeni showroom ve gelecek projeleri senden dinlemek isterim?

NO3 Studio konsept fikri aslında uzun zamandır tüm ekip olarak aklımızda olan bir fikirdi. Pandemi süreci bu fikri hayata daha hızlı geçirmemizi sağladı. Pandemi sürecinde tüketim alışkanlıkları ve yaşam şekillerimiz değişti. Konsept yaşam alanı ve süprizlerle dolu, enerjisi yüksek bir yer olacak.

Son koleksiyon hikayeniz ve tasarım detaylarına dair öne çıkan detaylar nelerdir?

Pandemiden dolayı kapsül bir koleksiyon çalıştık. Koleksiyon casual & feminen detaylardan oluşuyor, bunun yanı sıra animal desenlerden oluşan parçalar da mevcut. Yine tek parça da şıklığı yakalayabileceğimiz tasarımları ürettik.

Star isimler ile yaptığınız haute couture çalışmalar devam edecek mi?

Elbette, çünkü starlarımız ile çalışmak bambaşka bir keyif. Onlarla o heyecanlı süreçlerinde bulunmak tasarımlarımla emeklerin de benimde bir parmağımın olması her zaman bana çok keyif veriyor.

Evlilik ve iş hayatını bir arada dengeleyen biri olarak, kadınlara tavisyeleriniz nelerdir?

Ben ev ile işi çok birbirine karıştırmama taraftarıyım. Evim, eşim benim özel alanım daha çok keyifli vakit geçirmek önceliğim oluyor. İşimle ilgili de eşim ile sohbet ederim ama stresimizi evimize çok taşımamak adına evimiz de iş konuşmayı askıya alıyoruz çoğu zaman, kadınlara tavsiyem bu olabilir.

Markanız adına en büyük hayaliniz nedir?

Daha fazla büyümek, daha fazla ürün gamına genişlemek, sürdürülebilir bir farklılık yaratmak.

Ürünlerinizin satışı nasıl ve hangi platformlar üzerinden yapılıyor?

Gigii’s ilk kez No3 Studio ile showroomdan satışa başladı. Hem showroom hem de kendi internet sitemiz olan www.gigiis.com ‘dan satışlarımız devam ediyor.

En sevdiğiniz şehir?

Los Angeles

En sevdiğiniz tasarımcı ve markalar?

Ganni,monse,zimmerman

En sevdiğiniz hobiler?

Araştırma yapmak, kitap okumak.