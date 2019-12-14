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Tezhip sanatçısı Hashatun Eyüboğlu Çetin’in Perende-i Hazane adını verdiği 19 eserden oluşan kişisel sergisi Kalkandere Vakfı Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide yer alan her bir eserin 4-5 aylık çalışmayla meydana geldiğini ifade eden Çetin, kendisine yeni nesle tezhip sanatını öğretme misyonunu üstlendiğini söyledi. Diş hekimi Hashatun Eyüboğlu Çetin, 2005 yılında tezhip sanatına ilgi duymaya başladı. Bu konuda eğitimler almaya başlayan ve son olarak Memnune Birkan’ın öğrencisi olarak çalışmalarını sürdüren Çetin, İstanbul’da sergi açtı. 19 eserin yer aldığı sergi 21 Aralık’a kadar sanatseverler tarafından görülebilecek. Tezhip sanatının altın işleme olduğunu anlatan Çetin, “Kökeni Uygur Türklerinde duvar süslemelerine dayanan bu sanatta 22 ayar ezilmiş altınla çalışıyoruz” dedi. Sanatın en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığını kaydeden Çetin, Osmanlı da, tekkelerde ya da saraya bağlı nakkaşhanelerde verilen eğitimle tezhip sanatçılarının yetiştiğini söyledi. Bugün ülkemizde güzel sanatlar fakültesinde tezhip bölümü olduğunu ya da özel atölyelerde eğitim verildiğini hatırlatan Çetin, “Geleneksel sanatlarımızdan olan tezhip, kitap süsleme sanatı. Hashatun Eyüboğlu Çetin, 19 eserin yer aldığı serginin adının neden ‘Perende-i Hazene’ olduğunu da şöyle açıkladı: “Ben, burada hazan mevsimi son bahar. Mecazi hazanı gönül olarak kullanmışlar perende de ‘kuşlar’ demek. Yani gönlümden gelen kuşlar.” Eserlerin hazırlanışı ile ilgili olarak da Çetin, “Bu bizim bu eserlerimiz çok zor çıkar, 4-5 ay sürer buradaki 19 eser uzun yılların birikimi” diye konuştu. Çetin, kendisinin ‘tezhip sanatını tanıtmak’ gibi bir misyonu kendisine çizdiğini ifade ederek şöyle dedi: “Yeni nesil eski geleneksel sanatları bilsin. Geleneği olmayanın geleceği olmaz. Geçmişimize sahip olalım, sanatlarımıza sahip çıkalım.