Gitmediği ülke kalmadı, şifayı İstanbul'da buldu

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Kazakistan’da yaşayan Kızetar Kurshanova, hastalığını öğrenebilmek için 8 yıl boyunca dünyayı dolaştı. İstanbul’da ise kendisine parkinson teşhisi konuldu. Kurshanova, beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kazakistan’da yaşayan 59 yaşındaki Kızetar Kurshanova, 8 sene önce hareketlerinde yavaşlama ve titremeyle Parkinson’un belirtileriyle karşılaştı. Hastalık ilerledikçe Kurshanova için günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek hayal oldu. Belirtiler için birçok ülkede çözüm arayan Kurshanova, başta İsrail ve Çin olmak üzere dünyayı dolaştı ve kız kardeşinin çağrısıyla son çare olarak İstanbul’a geldi.

HAREKET EDEMİYORDUM

Kurshanova, Türkiye’nin ilk Parkinson ve hareket bozukluklarına odaklanan klinik olarak hizmete giren Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi’ne (PARMER) başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından kendisine Parkinson teşhisi konan Kurshanova, beyin pili ameliyatıyla sağlıklı günlerine geri döndü.

İLAÇ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİM

Operasyon sonrası yaşama sevincine yeniden kavuşan Kızetar Kurshanova, “8 sene önce hareketlerimde yavaşlamayla hastalık ilk belirtisini gösterdi. Zaman geçtikçe günlük ihtiyaçlarımı karşılayamaz hale geldim. Hastalığımın teşhisi için dünyayı dolaştım. İsrail, Çin, Özbekistan, Kazakistan ve daha birçok ülkede teşhis koyamadılar. İstanbul’da yaşayan kız kardeşim Dr. Ali Zırh’ı duyunca beni çağırdı. 3 kişiyle birlikte Türkiye’ye geldim. Parkinson olduğumu öğrendim. Ali Bey, gerekli incelemeler sonucu beyin pili ameliyatı olmamı önerdi. Tedirgin oldum ve Kazakistan’a geri döndüm. İlaç tedavisiyle hayatıma devam etmeye çalıştım. İlaçlar ülkemde olmadığı için 3 ayda bir ailemle Türkiye’ye gelip ilaç alıyordum. Fakat ilacın etki süresi gün geçtikçe o kadar kısaldı ki yine yürüyemez hale geldim. Bunun yanı sıra istem dışı hareketlerim ve titremelerim arttı. Artık ameliyat olmam gerektiğini anladım” diye konuştu.

TEK BAŞIMA GERİ DÖNÜYORUM

Ameliyat sonrası için Kurshanova, şunları söyledi: “Ameliyat sürecim iyi geçti. Bu halde olacağımı bilsem 8 sene önce beyin pili ameliyatı olmak isterdim. Ameliyattan sonra tek başıma yürümeye başladım. Mucize gibiydi. Şimdi tek başıma Kazakistan’a döneceğim. 8 yıl önce tekstil işindeydim. İşimi çok seviyorum, şimdi tekrar işime dönmeyi düşünüyorum. Doktor Ali Zırh olmasa, Türkiye olmasa o şekilde yaşamaya devam edecektim.”