'Fırıncının karısı' filmiyle kahkahaya doyacaksınız

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Canlandırdığı karakterlerle izleyicileri kahkaha krizine sokan Alper Kul ve Büşra Tekin, ‘Fırıncının Karısı’ isimli yeni komedi filmi için bir araya geldi. Senaryosunu Murat Taşkent’in yazdığı, Murat Onbul’un yönettiği filmin setini ziyaret edip, filmin konusunu oyuncularından dinledik.

Yapımını Two Yapım’ın, yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık’ın yürüttüğü, başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran’ın paylaştığı komedi filmi ‘Fırıncının Karısı’nın çekimleri başladı. Filmin oyuncuları, senaristi Murat Taşkent ve yönetmeni Murat Onbul ile sette düzenledikleri basın toplantısında bir araya geldik. Kahkahaların havada uçuştuğu toplantıda oyuncular filmi ve canlandırdıkları karakterleri ilk kez anlattı. Komedinin sevilen isimlerini bir araya getiren ‘Fırıncının Karısı’nda Alper Kul fırıncı Mustafa, Büşra Pekin fırıncının karısı Ferdane ve Ferdane’nin kardeşi Ramazan karakterine ise Korhan Herduran’ın hayat verdiği film seyirciye kahkaha dolu bir yolculuk vaad ediyor.

Ferdane meraklı bir kadın

Çekimler süresince çok eğlendiklerini ve çok iyi anlaştıklarını söyleyen Büşra Pekin canlandırdığı Ferdane karakterini şu sözlerle anlattı: “Ferdane çok tatlı bir kadın, çok naif, ben çok sevdim. Aslında bizim tipik Türk kadınına çok benzeyen karakter özellikleri var ama tabii bu komedi filmi olduğu için üzerine bir şeyler daha ekledik. Meraklı bir kadın. Kocasının başına bir anda gelen değişimden sonra kardeşini yanına alıp, kocasını takip etmeye başlıyor. Kocasından çekinen ama kardeşine de bir tık hayatı dar eden bir durumu var. Çok güzel, çok tatlı sahneler çektik beraber” dedi. Büşra Pekin’le ilk kez kamera karşısına geçtiklerini söyleyen Alper Kul ise Fırıncı Mustafa’yı şöyle anlattı: “İç Anadolu’nun yağız delikanlısı bir adam. Mustafa çok kıskanç, çok maskülen bir adam. Günün birinde bu adamın huyu birden değişmeye başlıyor. Bir sebepten dolayı aksi davranmaya başlıyor. Ferdane de doğal olarak ne oldu benim kocama diye eşini takip etmeye başlıyor. Komik ve keyifli bir iş olduğunu düşünüyoruz.” Ferdane’nin kardeşi Ramazan karakterine hayat veren genç oyuncu Korhan Herduran ise rolünü şu şekilde anlattı: “Ferdane, eşinin farklı hareketlerini gözlemlemek için Ramazan’ın yardımına ihtiyaç duyuyor. İstemeye istemeye ablasına eşlik ederken liseden arkadaşı Hacer’le karşılaşıyor. Ramazan’ın da hikayesi orada başlıyor.”

En doğru ekiple çalışıyoruz

Filmde Hacer karakterini canlandıran Seda Türkmen ise “Filmin iki kesimi var; bir kovalayan Ferdane ve Ramazan bir de kaçan, iş çeviren kısmı var Hacer bu kısımda. Hacer aslında filmde kovalanan kız modunda.”

Senarist Murat Taşkent ise, “Ben aslında öyle bir şey ortaya çıksın ki herkes eğlenerek çalışsın amacıyla yola çıkmıştım yazarken. Gerçekten öyle olduğunu gördüm, şahit oldum ve çok mutluyum. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz” dedi.

Yönetmen Murat Onbul, “Gerçekten çok kıymetli bir senaryo. Yıllarca komedi işleri çektim, en güldüğüm senaryolardan bir tanesi. Sevgili Two Yapım ortaklarından Mahmut Kayımtu senaryoyu göndermişti, okur okumaz aradım. Çok komik bir iş bunu bir an önce yapmamız lazım dedim. En doğru oyuncuyla, ekiple bir araya geldiğimize çok şükrediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Senaryonun hakkını vermeye çalıştık.”

Yönetmenliğini Murat Onbul’un, senaristliğini Murat Taşkent’in üstlendiği sinema filminin kadrosunda ayrıca Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor.

Filmin konusu: Her şey, Ferdane’nin (Büşra Pekin), hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa’yı (Alper Kul) gizliden takip etmesiyle başlar. Kardeşi Ramazan’ı da (Korhan Herduran) yanına alan Ferdane’nin takip serüveni, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin dahil olduğu bir kovalamacaya dönecektir. Bu kovalamacanın sebebi ortaya çıktığında işler daha da karışacak, Mustafa, Ferdane ve Ramazan’ı büyük bir maceraya sürükleyecektir.