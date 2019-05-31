Festivalde sınırları aşan modacımız Gülafer Ataş

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Cannes Film Festivali, ödül alan filmlerle olduğu kadar kırmızı halıda yürüyen starların elbise tercihleriyle de iki haftadır gündemdeydi. Modacı Gülafer Ataş, tasarımlarıyla ülkemizi Cannes’de başarıyla temsil etti.

Bu yıl, Gülafer Ataş tasarımlarını kırmızı halıda Miss Euorope Yarışması’nın güzelleri giydi. Ayrıca yarışmanın Fransa güzeli Taunay Coelho’ya kırmızı halıda ülkemizden bendeniz Ümit Temurçin eşlik etti. Tescilli güzelin giydiği elbiselere tüm basının nasıl büyük ilgi gösterdiğini gözlerimle gördüm ve gurur duydum.

Türk cemiyet hayatından tanınan Günsel Ülkü’de Gülafer Ataş elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen isimler arasındaydı.

Tasarımcı Gülafer Ataş ve kız kardeşi İpek Boyayan, Oscar ve Cannes’dan sonra Grammy Ödülleri için hazırlıklarına başladıklarını, sürpriz bir isimle tüm dünyanın dikkatlerini Türk haute couture sektörünün üzerine çekmeyi hedeflediklerini paylaştılar.

Son projeleri ve gelecek projelerine dair, daha iyi izlenim edinmeniz açısından kendilerine birkaç soru yönelttim.

Cannes Film Festivali’ne tekrar katılacak mısınız?

Bu yıl hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına güzel bir başlangıç yaptık. İlerki yıllarda Cannes Film Festivali kapsamında, dünya çapında isimlerle çalışıp Türk haute couture çizgisini ve kendi imza tasarımlarımızı uluslararası moda platformlarında daha da güçlendirmek arzusundayız.

Kırmızı halı projelerini neden bu kadar önem veriyorsunuz?

Tasarımlarımız çok özel ve gösterişli olduğu için o ışıltının kırmızı halıda daha da yükseldiğini düşünüyoruz. Haute Couture koleksiyonlarını göstermenin en doğru adresi hiç şüphesiz kırmızı halılardır.

Siz ve markanızın stilisti İpek Boyayan, Cannes tasarımlarınızda nelerden ilham aldı?

Kız kardeşim aynı zamanda markamızın stilisti. Zarif, gösterişli kadın silüetlerinden yola çıkarak kat kat piliseler, uzun kuyruklar ve soft renklerle modern zamanın genç aktiristlerini hayal ederek tasarladık bu kapsul koleksiyonu. Çok içimize sindi ve motive edici güzel geri dönüşler aldık.

Ünlülerin giydiği elbiselere ne tarz talepler oluşuyor?

Elbette basında veya sosyal medyada görüp dünyanın her yanında sipariş verebiliyorlar. Genelde kişiye göre farklı dokunuşlar yaparak kendimizi tekrar etmemeye çalışıyoruz. Haute Couture’ün DNA’sı da tasarımın tek olmasıdır zaten. Ünlülere giydirdiğimiz tasarımları referans alan kişileri, kendi dünyalarında star olmaları için tekrar yorumluyoruz. 28 yıldır aldığımız cevap hiç değişmedi ve derler ki; iyi ki tasarımı farklı bir boyuta taşıdınız ve beni daha özel kıldınız diye bize hep teşekkür ederler. Bunu duymak bizim en büyük kazancımız…