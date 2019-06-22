'Evlilik yolunda kilit nokta saygı ve güven'

Gaye Hanım merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Evli ve 8 yaşında bir erkek çocuğu annesiyim. Şu an ikinci üniversiteyi okuyorum. Son yıllarda kendimi geliştirmek için çeşitli kurumlardan, uzmanlardan psikoloji eğitimleri aldım. Bu yıl bir yazara ait iki kitapta paragraflarım yer aldı. Şu sıralar kendime ait bir kitap projesi üzerinde çalışıyorum. Genellikle psikoloji ve ilişkiler üzerine kaleme aldığım yazıları bloğumda yayınlıyorum. En temel ilişkilerden olan kadın-erkek ilişkileri hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip.

İLK ETKİLEŞİM DIŞ GÖRÜNÜŞ

Karşı cinsten birisiyle tanıştığımızda kendimize uygun olup olmadığımızı anlamak mümkün mü?

Her tanışmanın sonu birlikteliğe gidecek diye bir kural yok. İlk etkileşim şüphesiz dış görüntüyle oluşuyor. Beden dili de duygu ve düşüncelerimizi ileten ilk sözsüz iletişim olduğu için etkili. Sohbet ortamında paylaşılanların içeriği de ortak noktaları, uygunluğu saptamak için iyi bir zemin. İlk tanışmadan sonra ilerleyen süreç bize birliktelik hakkında mutlaka bilgi verecektir.

Birlikteliğe başlamadan önce nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle kadın ve erkek olarak yeni bir sürece hazır mıyız? İlişki ve partnerimizden beklentilerimiz neler? Bu sorulara samimi ve doğru yanıtlar vermeli, bu konuyu karşılıklı olarak da net biçimde konuşabilmeliyiz.

ANNESİYMİŞ GİBİ YAPMAYIN

Birlikteliği ciddi bir ilişki sürecine taşıyan temel konular neler?

İlişkinin karşılıklı saygı, güven, hoşgörü, empati zeminini oluşturmuş olması bu noktada mühim. İlişkide açık iletişimin olması, çiftin her konuda rahat konuşabilmesi, birbirinin fikrine önem vermesi gelecek için de iyi bir yatırımdır. Birlikte eğleniyor olmak, aile ve sosyal çevre ile birlikte uyum ve huzur içinde yaşamak da flörtü ciddi ilişki taşıyan önemli bir ayrıntıdır.

Birliktelikte kadının kaçınması gereken davranışlar nelerdir?

Toplumumuzda kadınların, eş olmaktan öte erkeğe anne gibi yaklaşması, kontrol etme isteği ilk akla gelenlerden. Kendi bireyselliğine önem vermemesi, kendini ilişkiye adaması ve erkeğin bireyselliğine müdahalede bulunması, kıskançlık, şüphecilik gibi negatif etkileşim yaratan davranışlar ilişkilerde zedeleyici faktörler olabiliyor.

ÇOK KISKANÇLIK SAKINCALI

Peki ya erkeğin kaçınması gereken davranışlar?

Erkeklerin aşırı sahiplenici olmaları, kadına ait alan bırakmayıp, onu kısıtlaması, kıskançlık, ilişkinin sorumluluğunu almaması, iş hayatı, sosyal hayat ve özel hayat arasında denge kuramaması, öncelikleri doğru belirlememesi de ilişkide kaçınılması gereken davranışlardan bazıları.

YENİ NESİL İLİŞKİLER DAHA ÖZGÜVENLİ

Yeni neslin ilişkilere, özellikle de evliliğe bakışı nasıl günümüzde?

Yeni nesil bu konuda geleneksel çerçevenin biraz dışında diyebiliriz. Daha bireyseller. Kişisel alanlarının sınırlarına, bireysel ihtiyaç ve önceliklerine daha düşkünler. Daha da özgüvenliler. Artık her şey çok hızlı değiştiği için monotonluktan hoşlanmıyorlar, bunun negatif etkisi de her şeye kolay ulaştıkları için sabır ve tahammül konusunda önceki nesillerle aralarında fark oluştu. Yeni nesilde kadınlar iş hayatı ve hayat içinde daha aktifler. Bu da flört ve evlilik hayatında olumlu farklar yarattı diyebiliriz.

SAYGI AZALDIYSA VAKİT, AYRILIK VAKTİ!

Ayrılık aşamasına gelindiğini gösteren konular nelerdir?

Beraberken geçirilen zamanın azalması, o zamanlarda hissedilenlerin değişmesi, karşılıklı veya tek taraflı olarak saygının azalıp bitmesi en temel faktörlerden diyebiliriz. Fikir ayrılıklarında kırıcı, kaba söylem ve davranışların hatta ne yazık ki şiddetin olması. Tarafların birbirinin hoşuna gitmeyecek şeylerden kaçınmamaları, ilişkide üstlerine düşeni yapmamaları, önceliklerin değişmesi, paylaşımların azalması, cinsel hayattaki değişimler, mutsuz anların artması, tartışma ve kavgaların sıkılaşması ilişkinin bitişe doğru gittiğinin habercisi olmaktadır.

Ayrıldıktan sonra ‘arkadaş/dost’ kalmak mümkün mü?

Bunu ilişkinin bitiş şekli ve evlilikte çocuk sahibi olunup olunmaması etkiliyor büyük ölçüde. Çocuksuz ilişkilerde buna pek ihtiyaç duyulmazken, ebeveyn rolleri söz konusuysa çocuk için arkadaşça devam etmek hayatlar için olumlu etkiye sahip oluyor.