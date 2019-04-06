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06 Nisan 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

En iyi Stephen King uyarlamaları

En iyi Stephen King uyarlamaları
- BAŞAK BIÇAK / basakbicak@gmail.com

Bu hafta gösterime giren Pet Semetary vesilesiyle, Stephen King romanlarından beyazperdeye aktarılan sinema filmlerine bir göz atalım…

The Green Mile

Frank Darabont’un makûs talihinden olsa gerek, izleyenleri gözyaşlarına boğan öyküsü ve Tom Hanks ile Michael Clarke Duncan’ın kusursuz performansının Oscar’a hak görülmediği The Green Mile, tıpkı The Shawshank Redemption gibi bir cezaevi öyküsü…

The Mist

Gerilim dolu hikâyesi ve unutulmaz finaliyle King uyarlamalarının en iyileri arasına giren The Mist, yine yönetmen Frank Darabont tarafından uyarlandı. 

The Shining

Her ne kadar Stephen King, romanına sadık kalmadığı gerekçesiyle filmi sevmediğini açıklasa da, Stanley Kubrick’in imzalı film, korku sinemasının yapı taşlarından biridir…

Carrie

Muhteşem final sekansıyla, kendisinden sonra çekilen pek çok korku filmine ilham kaynağı olan Carrie, King’in pek çok kez sinemaya uyarlanmış romanlarından…

The Shawshank Redemption 

Tüm zamanların en iyi film listelerinin en üst sırasında yıllardır kendisine haklı bir yer edinmesine bu başyapıt, sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran bir Frank Darabont klasiği aynı zamanda... 

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