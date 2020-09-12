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12 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

En besleyici ve enerji veren tatlı: Aşure

En besleyici ve enerji veren tatlı: Aşure
- NİL ŞAHİN GÜRHAN / nil@nildiyet.com

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Hem sağlıklı hem de lezzetli tatlı nedir diye sorsanız cevabım aşure olur. Bolluk ve bereketin simgesi, geleneksel tatlımız, aşure besin değeri yüksek lezzetli ile aynı ölçüde sağlıklı bir tatlıdır.

Aşurenin içinde bulunan malzemeler; buğday, kuru fasulye, nohut, meyve ve yağlı kuru yemişler besin değerini ve çeşitliliğini yükseltiyor.

Buğday; temel karbonhidrat ve B vitaminleri kaynağıdır. Metabolizmamızın kolay ve rahat çalışmasının sağlar. B vitaminleri enerji sisteminde görevli enzimlerin önemli parçalarını oluşturur. Kuru fasulye, nohut; kompleks karbonhidrat, lif, protein, B vitaminleri içerir. Lif sindirim sisteminin çalışmasında hacimsel olarak büyük fayda sağlar. Protein kas ve kemiklerimizin korunmasında etki gösterir. Taze ve kuru meyveler; potasyum, magnezyum, çinko, A vitamini, C vitamini, lif ve antioksidanlar içerir. Çinko, A vitamini, C vitamini birlikte bağışıklık sistemini yönetir. Ayrıca deri, cilt ve saç sağlığında önemli faydaları vardır.

Fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi yağlı kuru yemişler ise, başta omega – 3 yağ asiti olmak üzere faydalı yağ asitleri, çinko, magnezyum, demir, A vitamini, B vitamini ve E vitamini açısından zengin ve etkili bir kaynaktır. Aşurenin üzerine serpeceğiniz tarçın şeker dengesini sağlar. Kan şekerinin hızlı düşüp, hızlı yükselmesini önler.

Aşureyi yemek üzerine tok karnına, kan şekeriniz belirli bir seviyedeyken yemelisiniz. Kilo almaya yatkınsanız veya diyeti uyguluyorsanız aşure yiyeceğiniz öğünde ekmek yemeyin. 

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