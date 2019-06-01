Efeler diyarı Aydın

lokmandag@gmail.com

DAĞLARINDAN yağ, ovalarında bal akar.

Kestanenin, incirin başkentidir, efeler diyarıdır.

Antik kentler cenneti, dünyada ilk bestenin yapıldığı yerdir.

O kadar güzel havası ve doğası var ki; ömür uzatır, en uzun yaşayan insanların memleketidir…

Aydın, son zamanlarda adından epey söz ettiriyor. Tarım ve turizm şehri… Didim, Söke, Kuşadası turizmin en önemli merkezlerinden ama bir de pideleri var ki, nasıl yazmaya başlasam bilemiyorum.

İLK BESTE TRALLEIS'TE YAZILDI

Aydın’da rehberimiz, sevgili ağabeyim Sertuğ Yakan… İlk durağımız şehir merkezine sadece 10 dakika mesafedeki Tralleis Antik Kenti... Halk arasında üç gözler olarak da bilinir. Dönemin en önemli antik kentlerinden… İlk yazılı bestenin yapıldığı yer. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Tarihte ilk bestenin yapıldığı yer ve neredeyse çoğumuz bunu bilmiyor. Oysa Avrupa’da olsa, her sene onlarca konser verilir, dünya yıldızları çağrılır, milyonlarca sanatseveri ve turisti kendine çeker. Ekonomiye muazzam katkı sağlar.

APHRODİSİAS ANTİK KENTİ

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan Aphrodisias Antik Kenti, 1958 yılında rahmetli Ara Güler tarafından tesadüfen keşfedildi. Antik çağ dönemi tipik özelliklerini taşıyor. Özellikle giriş kapısı büyüleyici. Yolunu kaybeden Ara Güler, yanlışlıkla bu köye gelmiş ve sütunların üzerindeki figürleri makinesıyla çekmiş. Daha sonra çektiği fotoğrafları Times’a gönderdikten sonra dünyada büyük bir yankı uyandırmış. Kesinlikle gidilmesi gereken önemli antik kentlerden biri tam bir sanat merkezi…

FİLOZOFLAR ŞEHRİ “MİLET”

Binlerce yıllık bir şehirde saatlerce gezmek ister misiniz? Eğer tarihi seviyorsanız ve henüz burayı gezmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Şöyle bir hayal edin, felsefe kitaplarında okuduğunuz o filozoflar ile aynı amfi tiyatroda geziyorsunuz. Aynı taşlara oturuyorsunuz. Zeus ile Miletli köylü arasında geçen hikâyeyi dinliyorsunuz harika bir yer muhakkak gezmelisiniz.

ÇARŞIDA LEZZET ŞÖLENİ

Aydın çarşıda harika bir yere, Köfteci Demirel’e gittik. Yarım asırlık muazzam bir yer, 6 masası var. Onlar kalkana kadar sen ayakta bekliyorsun. Ama o lezzetli köfteler için bir gün beklemeye razıyım. Çerez gibi yedikçe yiyesi geliyor insanın. Sadece köftesi değil el yapımı ayranı da bir o kadar lezzetli… En önemlisi nedir biliyor musunuz? Ne kadar yerseniz yiyin, sizi hiç rahatsız etmiyor. Güler yüzlü personeli ve damakta iz bırakan köfteleri hiç unutmayacağım.

ÖDÜLLÜ KABAK TATLISI

Bir Lezzet Düşkünü olarak söylüyor, Türkiye’nin her yerinde kabak tatlısı yiyen biri olarak yazıyorum; ben hiçbir yerde bu kadar lezzetli kabak tatlısı yemedim. Selim Can Amca elleri ile yapıyor, çıtır çıtır içi yumuşacık. Tahin ve ceviz ile enfes oluyor.

DÜNYA ÇAYLARI VE KAHVELERİ

Cem Demirel, genç bir girişimci… Yıllarca işletme sektöründe çalışıp dünya çayları ve kahvelerini Cem’s Kafe’de bir araya getirmiş. Yaz için çok çeşitli serinletici çay, limonata ve kahve yapıyor… Huzur verici bir yer. Gençlerin uğrak mekanı haline gelmiş. Eğer yolunuz Aydın’a düşerse muhakkak uğramanız gereken yerlerden biri. Mis gibi bahçesinde hem dinlenir hem de mis gibi dünya çayları ve kahvelerinden deneyebilirsiniz. Daha anlatacak çok hikaye var, daha gezilecek çok yer var. Aydın bekle tekrar geleceğim.