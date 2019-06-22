Dünya liderlerinin aksesuarlarına Türk imzası

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Barack Obama, Vilademir Putin, Donald Trump... Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen siyasi isimleri ve işadamlarının saatlerinde, aksesuarlarda bir Türk tasarımcının imzası var. MSÜ Öğretim Üyesi Murat Uçar saat, mücevher, yüzük ve kalemlere resimle minyatürü harmanlayarak sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Kültürümüzü de dünyaya taşıyor...

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilik yıllarında yaptığı tasarımlarla dikkat çeken ve o yıllarda ödül almaya başlayan Murat Uçar, aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etti. Bir yandan öğrenci yetiştirirken bir yandan da kişiye özgü tasarımlar yapan Murat Uçar, kumaş ve desen tasarımından saat, takı, mücevher tasarımına olan yolculuğunu AKŞAM Cumartesi’ye anlattı.

İlk olarak 1996 yılında kumaş tasarımıyla ödül olan bir yıl sonra aynı ödülü bu kez Gold Trend Altın takı yarışmasında kazanan Uçar, 1999’da da MSÜ Rektörlük Özel ödülüyle mezun oldu. Bir mücevher tasarımının sahibi tarafından ABD’de yapılan yarışmaya sokulduğunu ve burada ödül kazandığını anlatan Murat Uçar, tasarım yolculuğu için şunları söyledi:

TEKLİF ONLARDAN GELDİ

Sanatla iç içe olan bir insanım. Her zaman ‘yeni neler yapabilirim’ diye düşünüyorum. 2000 yılında bir saat firmasının talebi üzerine saat tasarımı yapmaya başladım. 15 yıl içerisinde bin 300 saat tasarımı yaptım. Tasarımlarda kendi kültürümüzden, kendi değerlerimizden bir şeyler katmak istedim. Saatlerin içine resim ve minyatür yapma fikri oluştu. Sonrasında bu sanatımızı biraz da resimle buluşturarak saatlerin, mücevherlerin içine, kalemlerin üstüne dünyaca ünlü ressamların resimlerinin eserlerinin örneklerini yapmaya başladım. Sonrasında gümüş, altın, madeni kısaca kişilerin kullandığı ve evlerde kullanılan tüm aksesuarlara bu özel eserleri oluşturdum.

EN ÇOK DOĞA TERCİH EDİLİYOR

Saat tasarımında daha çok kaybedilen aile bireylerinin resimlerinin istendiğini belirten Uçar, özellikle insanların ailelerinden kalan saatlere bu tasarımları yaptırarak onları daha da değerli kıldığını ifade etti. Bunun yanı sıra saat ya da diğer takılarda ilginç isteklerin geldiğini de belirten Uçar, “Köpeği ölmüş bir sanatseverimiz, köpeğinin resmini yaptırtıyor. Kedisini kaybetmiş resmini yaptırtıyor, baykuşu çok seven bir sanatseverse baykuş resmi istiyor” dedi. Uçar, doğa resimleri ve dini resimlerin de çok talep edildiğini kaydetti.

OBAMA’DAN PUTİN’E…

Murat Uçar’ın tasarımları dünya liderleri tarafından da kullanılıyor. Yurtiçinde isim vermese de birçok siyasi figürün yanı sıra iş dünyası ve futbolcuların da kendisine tasarım yaptırdığını söyleyen Murat Uçar, yurtdışında ise tasarımlarını kullanan isimleri şöyle sıraladı: “2015 yılında G-20 zirvesinde Barack Obama Türkiye’ye geldiğinde kendisine hediye edilen saatin tasarımını yapmıştım. Daha sonra Putin’e bir özel çalışma yaptım. Türkiye’den özel hediye olarak yapıldı ve hediye edildi. Geçtiğimiz yıl, Donald Trump için bir hediye yaptırıldı. İçinde Amerikan başkanlarının heykellerinin olduğu 1.5x3.5 cm’lik alana yapılan bir rölyef çalışmasıydı ve 1.5 ayda tamamlamıştım. Bunun dışında özellikle Amerika Las Vegas’taki büyük otel sahiplerinin özel siparişlerini yapıyorum.”

ULAŞILABİLİR HAYALİM VAR

Murat Uçar gelecekteki hedefi doğrultusunda Verni Alt Salon ve Melis Uludağ ile güç birliği yaptıklarını hatırlatarak; “Oluşacak olan büyük güç ile dünyanın en büyüğü olan Basel fuarında bir Türk markasının gövde gösterisi yapmasını istiyorum. İnsanların ‘nasıl bir kültür nasıl bir geçmişleri var ki, bu kadar üst düzeyde sanat yapabiliyorlar’ diye bizleri yukarılara çıkarmaları gibi ulaşılabilir büyük bir hayalim var” diye konuştu.

SİYASİLERİN RESMİ AYRI KEYİF VERİYOR

Sanatçı egosu vardır, bizler onurlandırıldıkça egomuz kabarır. Ben bunları artık aştığımı düşünüyorum. Obama’ya iş yaptığımda öğrencilerimin hepsi benimle fotoğraf çektirdiler ‘hocam siz çok önemlisiniz’ dediler, o zaman çok onore olmuştum. Artık işin ego tarafını geçtim keyif tarafındayım. Çalışmaları yaparken tarihimizde yaşamış birçok devlet büyüğümüzün resmini yapmaktan büyük keyif alıyorum.