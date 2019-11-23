Denizli Fashion Week şovlarıyla geliyor

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Moda tasarımcısı Cihan Nacar ile bu yıl kreatif direktörlüğünü üstlendiği ve 27-28 Kasım’da gerçekleşecek Denizli Fashion Week için bir araya geldik. Plaj ve ev giyimi ağırlıkta ihracat yapan Nacar ile çalışmaları konuştuk…

Önemli bir moda haftasının kreatif direktörlüğünü üstlenmek nasıl bir duygu?

Her moda tasarımcısının kariyerinde bu denli büyük bir sorumluluk yüklenmek oldukça önemli. Sevgili dostum Çiğdem Akın’dan sonra bu sezon bayrağı ben taşıyorum. 11 marka ile son iki aydır koleksiyonları üzerinde çalışıyoruz ve her birine özel mentorluk veriyorum. Aynı zamanda styling, saç, makyaj, müzik, defile şov kurguları, pazarlama ve iletişim konuları gibi tüm branşlarda kendilerine destek oluyoruz.

Bu sezon DFW’de ne tarz süprizlerle karşılacağız?

Bu sezon koleksiyonlar kadar, defile sunumlarında önem verdik. Özel isimler ve etkileyici şovlarla geçireceğimiz moda dolu iki gün bizi bekliyor. Bu yıl ayrıca mekân değişikliği oldu. Denizli Büyük Şehir Belediyesi’nin bu sene faaliyete geçirdiği Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin etkileyici atmosferinde bu organizasyonu gerçekleştirmek bizi daha da heyecanlandırıyor.

Sizin de gala defileniz olacakmış? Biraz ipucu alabilir miyiz?

Evet, 27 Kasım akşamı büyük bir gala defilesi hazırlığı içerisindeyim. 2019 Kış Koleksiyonu’mu tanıtacağım defilemde; el işçiliğinden oluşan, ışıltılı yeni yıl koleksiyonumu ilk defa görücüye sunacağım. Yakın dostum Merve Özbey’in de sürpriz bir Show sunacağı açılış ve kapanışını ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu ve eski Türkiye güzeli Emel Yıldırım’ın yapacağı bol hazırlıklı bir şov bizi bekliyor. İki gün boyunca defile sunumlarını Yeliz Doğramacılar Arman yapacak ayrıca Zeynep Mansur ve Hakan Menğüç’ te defilelerde performans sergileyecek isimler arasında yer alacak.

Bu sezon DFW’de öne çıkacak trendler neler?

Denizli dokumaları ile sıkça karşılaşacağımız koleksiyonlarda el işçilikleri, özel boyama ve baskı tekniklerinin modern yorumlarını göreceğiz. Dünya’ya ihracat yapan Denizli’ li dev firmaların ticari koleksiyonlarının yanı sıra kreatif yanlarını sergilediği özel parçalar gün ışığına çıkacak. Ayrıca DFW’in genel styling çalışmalarını Taylan Gül’e emanet ettik bu nedenle aksesuar trendleri de ön planda olacak.

İstanbul ve Denizli arası moda etkileşimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabi ki senin 27-28 Kasım’da gerçekleştireceğin ‘Ümit Temurçin ile Madalyonun Diğer Yüzü’ adlı moda söyleşine katılacak isimler organizasyona ve iletişime çok değer katacak. Moda Tasarımcısı Niyazi Erdoğan, Klass Magazin Kurucusu Muammer Kapucuoğlu, sosyal medyada başarılı projelere imza atan Aşkım İrem Aktulga ve Pınar Yaranır, Moda illüstratörü Mustafa Soydan ve Yves Rocher Türkiye Marka İletişim Müdürü Niran Hürel gibi değerli isimler bu etkileşimde önemli rol oynacaklar. Bu anlamda DETGİS Başkanı Sn. Mustafa Koltuksuz, başkan yardımcısı Sn. Mukaddes Başkaya ve yönetim kurulu üyelerinin projeyi sana emanet etmeleri ve senin tüm desteğinden dolayı sana ayrıca çok teşekkür ederim.