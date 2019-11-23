Çocuğunuzun sağlığına tehditse geniz etini aldırın

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Çocukta 7- 8 yaşına kadar geçmeyen ve sürekli ateş, burun tıkanıklığı, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi hastalıklara neden olan geniz etinin alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Ameliyattaki risk her ameliyatta olan kadardır” dedi.

Son yıllarda geniz eti ve bademcik ameliyatı sonrası çeşitli komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar, bu operasyonların güvenirliliğini tartışmaya açtı. Okulların açılmasıyla birlikte nezle ve grip mevsiminin başlaması ve bu hastalıkların nüksetmesi geniz eti ve bademcik ameliyatlarını gündeme getirdi. Bu operasyonun gerekliliğini ve hangi durumlarda yapılmaması gerektiğini Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen ile konuştuk. Sezen şunları kaydetti: “Boğaz kısmında bağışıklığı sağlayan 5 organdan biridir geniz eti. Her çocukta bulunur. 7 - 18 ay arasında büyümeye başlar, büyümesi genelde 4 yaşına kadar sürer. 4-7 yaş arasında büyüme duraklar, 8-12 yaş arasında ise küçülerek kaybolur. Erişkinlerde çok nadir görülür. Çünkü geniz eti artık görevini tamamlamıştır.”

BÜYÜMESİNİ DURAKLATIR

Geniz etinin alınması gereken durumlar şunlar:

Çocuk, uykusunda burnundan nefes alamayacak duruma geldiyse; bu durum gelişimini (sosyal-fiziksel) her yönden etkiler. n Çok sık orta kulak iltihabı olup ateşleniyorsa. n Kulak zarının arkasında sıvı birikime yol açtıysa; bu durum işitme kaybına yol açar, dil gelişimini engeller. n Nezle ve gripten sonra durmak bilmeyen sarı-yeşil akıntı yani sinüzit varsa.

Ameliyat sırasında hayati riski neler oluşturur?

Geniz eti ve bademcik ameliyatlarında ölüm riski çok çok düşüktür. Bu durum hastanın hem çocuk olmasından kaynaklanır hem de direkt solunumu etkileyen bölgeye müdahale edilmesinden. Ameliyat sırasında ve sonrasında az da olsa oluşan komplikasyonlar da hayati risk taşır. Solunum sistemi çocuklarda çabuk bozulur, ancak çabuk toparlanır.”

NEZLEYSE AMELİYAT ETTİRMEYİN

Çocuktaki solunum yolları hastalık anında daha da hassaslaşır. Bu durum ameliyat sırasında ve sonrasında akciğer ve bronşlarda spazma neden olur.

Burnu aşırı tıkalı çocuklarda, solunum yolu açıldığında beyne şiddetli oksijen gitmesi yaşanır. Bu da ölümcül olabilir. Ameliyat sırasında çok nadiren bazı kalp ve akciğer sönmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilir. “Tüm bunlar nadir de olsa bademcik ve geniz eti ameliyatı komplikasyonlarıdır” diyen Doç. Dr. Seymen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir doktor, gerekmiyorsa zaten o çocuğu ameliyat masasına yatırmaz. Yaklaşık yüz yıldır bu ameliyatlar yapılıyor. Riski ise her ameliyatta olan risk kadardır. Onun için anne-babalara çağrım şu: Çocuğunuzun sağlığını olumsuz etkiliyorsa, korkmadan geniz eti ve bademciğini aldırabilirsiniz.”