Cennetten bir köşe Fethiye

lokmandag@gmail.com



Sizi huzura doğru bir yolculuğa çıkaracağım

Denizine, kumuna, koylarına doyamayacağınız

Emekli olurken belki yaşamak isteyeceğiniz

Hem köy hem şehir hem kasaba

Ister eğlen ister dinlen…

Gönülleri Feth’eder Fethiye…

Benim huzur bulduğum ender yerlerin başında gelir. Mavi yolculuk için muazzam bir yer, hele bir de dostlarınız varsa yanınızda değmeyin keyfime…

Elbette zor günleri, kötü günleri atlatıp, sıcak, parlak güneşli bir günde kumsalda bir şezlongun altında olmanız dileği…

Rehberlerim değerli kardeşlerim Deniz-Şiyar Şık çifti… Başlıyoruz.

ÇALIŞ PLAJI’NDA GÜN BATIMI



Bölgedeki en güzel plajların başında geliyor. Kilometrelerde uzanan plajda gündüz denize girebilir, sıcak yaz günlerinde, serinlemek için ideal bir yer. Plajın yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanları ile küçük bir dünya gibi… Akşamları ise ailenizle gün batımını izleyebilir, ılık ılık esen rüzgarda yürüyüş yapabileceğiniz harika bir yer…

ÖLÜDENİZ



Tarihe tanıklık eden muazzam yer… Likyalılarda “Işık ve Güneş diyarı”, Ortaçağ’da ise “Uzak Diyar” olarak tanınan Türkiye’nin bana göre en güzel yerlerinde biri… Kumu, plajı, su sporları ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Özellikle son zamanlarda yapılan etkinliklerle tam bir cazibe merkezi durumunda… Ölmeden önce görmeniz gereken harikalar diyarı…

Tabii gitmişken Babadağ’da yamaç paraşütü yapmadan olmaz. Ben çok denedim ama bir türlü cesaretimi toplayamadım. Cesareti toplayınca da rüzgar izin vermedi. Babadağ’ın eteklerinde mis gibi bir manzara eşliğinde yamaç paraşütü yapmak efsane bir hareket… Her ne kadar yapamasam da o manzara yetti bana…

KELEBEKLER VADİSİ’NDE HAYAT BULMAK

Üniversite çağlarında en çok uğradığım yerlerin başında şüphesiz Kelebekler Vadisi geliyordu. Oradaki ağaç evlerde kalmak, kilometrelerce yürüyüp plajına ulaşmak ve hayattan uzun soluklu bir nefes çalmak… Görüyorum ki yıllar geçtikçe oraya ilgi artıyor. Yaklaşık 80 türden kelebeğin yaşadığı bu güzel vadide hep tırtıl kalıp uzun yaşamayı dileyebilirsiniz. Gelmiş iken elbette Kabak Koyu’na da uğrayın pişman olmayacaksınız..

CENNET VE KATRANCI KOYU



Sanki cennetten bir köşe, saklı bir kent, belki de sadece bilmesi gerekenelerin gitmesi gerektiği bir yer. Ben buraya bayılıyorum. Bunu yürekten söylüyorum siz de gittiğiniz de aynı duyguları yaşayacaksınız. Turkuaz rengi denizi, beyaz kumu ile dünyada bulunan yalancı cennetten bir köşe gibi… Katrancı Tabiiat Parkı ise mis gibi çam ve okaliptus ağaçları ile kaplı bir doğa harikası… Bol oksijenli doğa yürüşleri yapın, cennet koyuna iki ayrı yoldan gidebiliyorsunuz. Yıllardır çadır ve karavan turizmin gözdesi durumunda belki akşam gitar çalan birileri ile de tanışır ateşin başında şarkı söylersiniz…

Siz de, Fethiye’ye gittiğiniz de mutlaka mavi turlara çıkın o fevkalade koylarda denize dalın, rüzgaz ve dalgaların şarkılarına kulak verin çünkü hayat yaşamaya değer. Daha çok anlatacak yer var daha gidilecek çok koy şimdilik bu kadar yeter…

Şimdi gözlerinizi kapatın ve orada olduğunuzu düşünün çünkü güzel günlere az kaldı belki o gün batımında beraber kahvede içeriz kim bilir?

Saygılarımla, hoşça kalın…