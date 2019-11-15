Çalışma hayatı hareketleniyor

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Parasal konulardaki blokajlar ve tıkanıklar yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Belki de yeni bir iş aramanın vakti geldi. Hafta başından itibaren para sorunlarına çözümler bulmak için daha enerjik hissedeceksiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Yaşamınızdaki birçok şey aydınlanıyor. Siz hem çevrenizdekilerin hem de kendinizin daha çok farkındasınız. Ne istediğinizi ve ne istemediğinizi biliyorsunuz. Bazı kişileri yaşamınızdan çıkarabilirsiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Bir süredir tüm odağınız, iş ve günlük yaşamınızdaki sorunları çözmek ve tamamlamak. İşyerinizde bazı elemanların işine son vermeniz gerekebilir. İlişkileriniz açısından şanslı günlerdesiniz. Yalnızsanız yeni aşka hazır olun.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Bazılarınız eski sevgilisinden haber alarak görüşmeye gidebilir. Karar vermek için acele etmeyin. Bazılarınızın hayallerini gerçekleştirecek gelişmeler olabilir. Ancak hedefiniz için daha yol bitmedi. Sosyalleşeceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yeniden işe girebilir veya çalıştığınız yerden ayrılabilirsiniz. Birçoğunuz toplumdaki imajınız sorgulayarak yeni kararlar alabilir. Maddi koşullarınızı daha çok önemseyeceğiniz bu dönem, sanatsal faaliyetlerde boy gösterebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

İşinizle ilgili geldiğiniz son noktayı sosyal medya üzerinden görebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların karşılığını almaya başlıyorsunuz. Bazılarınız için seyahat gündeme gelebilir. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Randevular ve görüşmeler artabilir. Şanslı olacağınız güzel haberler alabilirsiniz. Eski müşterilerinizin geri dönüşleri parasal alanınızı hareketlendirecektir. Hafta başından itibaren parasal konularda daha aktif ve girişken olacaksınız.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

İlişkilerinizle ilgili her türlü konunun daha net farkındasınız artık. Ya tamam ya devam diyeceksiniz. Burcunuzda hâlâ Retro yapan Merkür biraz daha beklemenizi ve acele etmemenizi istiyor.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Rutin ve sabit olan bazı konuların üstünden geçmeniz gerekebilir. Bazılarınız belki de iş değişikliği veya görev değişikliği içinde olabilir. Eğer iş arıyorsanız bu hafta bazı geri dönüşler olabilir. Hormonlarınıza bu dönem dikkat edin ve kontrollerinizi yaptırın.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Hobi olarak yaptığınız ve zevk aldığınız konulardan belki de para kazanmanıza neden olacaktır. Bazılarınız çocuklarındaki sanatsal yetenekler doğrultusunda onları geleceği için yönlendirebilir onları yeni bir kursa başlatabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bir süredir satmak isteyip de satamadığınız evinizi bu dönem elinizden çıkarabilirsiniz. Elinize geçen parayı iyi değerlendirmelisiniz. Ailenizdeki yaşlı kişilerin sağlık durumları için kontrollerini yaptırın.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

İş ve meslek yaşamınız-daki satış ve pazarlama faaliyetlerine bu ara hız kazandırmalısınız. Yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınız aracılığıyla kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz. Davalar varsa sonuçlanabilir.