Bu yaz terlemekten kimse korkmasın

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Havalar iyice ısındı. Özellikle koltuk altı terleme sorunu olan bireyler için sıkıntlı günler başladı. Sizler için bu hafta terlememek ve kokmamak için yapılması gerekenler ile ilgli bir yazı derledim.

SEBEBİ ARAŞTIRILMALI

Aşırı terleme problemi olan bireylerde öncelikle altta yatan herhangi bir neden olup olmadığının araştırılması çok önemlidir. Bu genellikle yapısal olmakla beraber bazı hormonal bozukluklar örneğin hipertiroidi hastalığında olduğu gibi, menapoz dönemi, beslenme bozuklukları, obezite, diyabet gibi bazı metabolik hastalıklar da hiperhidrozis nedeni olabilir. Yine kullanılan bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, kalp yetersizliği, obezite, eklem hastalıkları da aşırı terleme yapabilen durumlardır. Aşırı terleme altta yatan ciddi sağlık problemlerinden kaynaklanmıyorsa sadece stres, heyecan veya sıkıntı gibi kişinin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor veya yapısal bir terleme ise bunun tedavisi için bazı alternatifler mevcuttur.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

İlk önerilen basit tedavi şeklidir. El ve ayak terlemelerinde hafif ve orta şiddetteki olgularda kullanılabilir. Sıkıştırma etkisiyle ter kanalının ağzını fiziksel olarak tıkar ve ter bezlerinden ter atılımını önler.

İyontoforez tedavisi: Aşırı el ve ayak terlemesinde kullanılır. Eller ve/veya ayaklar, içinde elektrolit solüsyonu veya metal plaka bulunan küvete konulur. Solüsyon veya plakadan insanı rahatsız etmeyen düşük şiddette elektrik akımı verilir. Böylelikle elektrik akımının oluşturduğu iyonlar ter kanallarını belirli bir süre kapatır. Kişi bu yöntemi haftada iki veya üç defa uygular. Terlemeyi etkileyen birçok ilaç mevcuttur. Ancak bunların durgunluk yaratma, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar yolları problemleri ve hatta kalp krizi riskini artırma gibi yan etkileri bulunduğundan genellikle önerilmezler.

Cerrahi tedavi: Endoskopik Torakal Sempatektomi, özellikle el ve koltuk altı terlemelerinde uygulanmaktadır. Kalıcı çözüm sağlar. Cerrahi tedavinin esası, aşırı çalışarak fazla terlemeye neden olan sempatik sinirlerin kesilmesi veya çıkarılmasıdır. Bazen sempatik zincir ve dalları klipsle sıkıştırılabilir veya koterle yakılabilir.

BOTOKS YÖNTEMİ

Botulinum toksin uygulaması terleyen bölgelerdeki sempatik sinirlerin çalışmasını yavaşlatarak terlemeyi azaltır. Aslında tüm bu yöntemler arasında en pratik ve en sıklıkla kullandığımız yöntem aşrı terleyen bölgelere botoks uygulamasıdır.

Botoks tedavisi çok ince ve ufak iğneler yardımıyla terleyen bölgelere yüzeyel enjeksiyonlar şeklinde uygulanır. Sadece 15 dakika süren bu uygulama sonrası kişinin bölgesel olarak aşırı terleyen ter bezleri normal çalışmaya başlar ve kişi 6-8 ay süre ile aşırı terleme sorunundan kurtulur. İlk yıllarda ortalama 6 ay kadar süren etkinlik süresi tekrarlayan uygulamalar da açılır ve zamanla 12 aya kadar uzar. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu yöntem uzman doktorlar tarafından doğru dozda ve doğru teknikle uygulandığında kişinin yaşam kalitesini artıran güvenilir ve etkili bir yöntemdir.