'Bu projeyle Voleybola vefa borcumu ödedim'

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Cumhuriyet tarihi boyunca Türk Voleyboluna hizmet eden 712 isim, 10 bine yakın görsel 5 ciltlik ‘Voleybolun unutulmazları Biz Takımı’ Ansiklopedisinde toplandı. Gülnur Görgün, 5 yıllık çalışmanın ürünü projeyi ‘vefa ve saygı’ olarak adlandırdı. Lise takımında başlayan voleybol macerası üniversite ve sonrasında Büyükdere Boronkay, Galatasaray ile devam etti. aktif voleybol hayatını 2004’te noktaladı. Görgün, şimdi bu sporun tarihine ışık tutacak bir çalışmaya imza attı ve voleybolu, ansiklopedinin ortaya çıkışını anlattı.

Voleybol sizin için ne demek?

Voleybol benim hayat felsefemde önemli yer tuttu. Voleybolda çok şey öğrendim, diğer spor branşlarından farklı olarak birlikte olmayı, birlikte başarmayı, biz olmayı ben voleyboldan öğrendim.

2004’te aktif voleybolu bıraktıktan sonra ne yaptınız?

Aynı zamanda eğitimciydim ona devam ettim. Doğrusu 2013 yılına kadar voleybolla hiç ilgilenmedim. 2013 yılında eski bir voleybolcu arkadaşımın lösemi olduğunu öğrendim. Arkadaşlarla birlikte onu yaşatmak için çabamız oldu. Bu beni tekrardan voleybola döndürdü. Bir ekip oluşturduk, yaşatma çabası verdik. 11 ay sonra onu kaybettik, ama o süreç ‘Kahramanımız Yücel Aslan’ diye kitap oldu. Voleybol camiasının bütünleşmesi böyle başladı.

Spor ya da daha özelinde Voleybol camiası vefasız mı?

Galiba biraz vefasız olduğumuzu düşünüyorum. Toplum olarak da biraz böyleyiz. Parlakken etrafında çok insan var ama o parlaklığı yitirdiğin zaman kimse yok. Bu sadece voleybol için değil, her yer için de geçerli.

SOSYAL MEDYADA BAŞLADIM

Vefasızlık duygusuna sitem mi bu çalışmanın temeli?

O var ama merak ediyordum, yani tanıdığım hakem, sporcu maçlarda el sıkışıyoruz ama o kişinin spor dışında nasıl bir hayatı var. Bu düşüncelerle sosyal medyada ‘Voleybolun Unutulmazları’ diye bir platform oluşturdum. Voleybola değen bütün paydaşları önce orada topladım. Aslında ben vefat edenlerle başlamıştım. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışmaydı. Vefat edenlerin zor da olsa çocuklarına torunlarına ulaştığım zaman şunu gördüm; çok mutlu oluyorlar, babalarının, annelerinin ya da dedelerinin hatırlanmasından. Onlardan fotoğraflar, bilgiler aldım, yaşam hikayelerini derledim ve voleybol dışında doktorlarından tutun üst düzey yöneticilere kadar birçok insan olduğunu gördüm. Platformu takip eden insanlar da onlar hakkında anılar yazmaya başladı. Her gün bir başka ismi fotoğrafları, yaşam hikayeleriyle koyuyordum sayfaya. Grup farklı yerlerde yaşayan insanların da birbiriyle iletişime geçmesini sağladı.

Yaşayanlar nasıl dahil oldu projeye?

Platformu takip eden insanlardan bazıları ‘Gülnur geldik 70-75 yaşına bizi yazmak için ölmemizi mi bekliyorsun, yaşayanları da yap’ diye çağrıda bulundu. Bu çok büyük bir mesai isteyen bir işti baştan ‘yapamam’ dedim ama geldiğimiz noktada 5 ciltlik ansiklopedi ortaya çıktı.

Hayallerim sonsuz,1965’ten sonrakiler de yapılmalı, Bölgesel olarak bir çalışma da yapılmalı her türlü fikirsel desteği vermeye hazırım.

Tek cümleyle çalışmayı anlatır mısınız?

Vefa ve saygı, vefa kavramı bence çok önemli insanların galiba içlerine kazıması gereken bir şey. ve tabii ki senden öncekileri bilerek onlara da saygı duymak galiba.

HAYALLERİM SONSUZ

Hayallerim sonsuz,1965’ten sonrakiler de yapılmalı, Bölgesel olarak bir çalışma da yapılmalı her türlü fikirsel desteği vermeye hazırım.

Tek cümleyle çalışmayı anlatır mısınız?

Vefa ve saygı, vefa kavramı bence çok önemli insanların galiba içlerine kazıması gereken bir şey. ve tabii ki senden öncekileri bilerek onlara da saygı duymak galiba.

GEÇMİŞE SAYGI GÖSTERMEK GEREKİR

Voleybol diğer takım sporlarından farklıdır. İyi bir basketbolcuysanız driplink yapar potaya gider smaç basarsınız bütün seyirci ayağa kalkar. Futbolcusunuz çalımı atıp golü attınız mı bütün tribünü tek başınıza ayağa kaldırabilirsiniz. Voleybolda müthiş bir smaçör olsanız da ikinci kişi size pas kaldırmaz bir kişi manşet almazsa hiçsiniz.

Bence bunu diğer spor branşları, şirketler, okullar da yapmalı. Nedir bu vefasızlık, eskileri niye unutup köşeye atıyoruz. Onlar sayesinde voleybol bu seviyelere geldi. Onlar parasızlıklarla bu spora hizmet ettiler fotoğrafları görünce insan duygulanıyor. En azından onları tanımak, geçmişi bilmek, saygı göstermek gerekir. Umarım ki başkaları da yapar bunu.

VOLEYBOL TOPUNUN BİRLEŞTİRDİĞİ HAYATLARIMIZ VAR

Yaşayanlar için kriter konulması lazımdı. 1905-1935 olarak ilk kriteri belirledik sonrasında A takımlarda 5 yıl oynama kriterini de belirledikten sonra çalışmaya başladım. Burada sadece voleybolcular yok, hocası, hakemi, kantincisi, malzemecisi bile var. Çünkü biz voleybol topunun birleştirdiği hayatlarız aslında. Birinci ciltte 1905- 1905, ikinci ciltte 1936-1945, üçüncü ciltte 1946-1955, dört ve beşinci ciltte ise 1956-1965’liler var. Ansiklopedinin içinde 712 tane isim var. 10 bine yakın görsel kullanıldı

Ziraat Bankası bu süreçte tek sponsorumuz oldu. böyle bir çalışma spor tarihinde yok. Ansiklopediyi hazırladıktan sonra ‘Hepsi birbirinden kopmuş bu insanları ya da vefat edenlerin ailelerini bir yerde toplasam, bunları tanıştırmak istedim. Burhan Felek’te 25 Mayıs’ta bir araya geliyoruz herkes o gece bir arada olacak.