Bu okulda engel yok, ihtiyaç var

yeliz.coskun@aksam.com.tr

AKŞAM Cumartesi ekibi olarak yüreklere dokunan bir sosyal sorumluluk projesine imza attık… 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki otizmli ve Down Sendromlu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Eğitimleri için ihtiyaç duydukları duyu bütünleme ve spor malzemelerinden oluşan hediyelerimizi dağıttık.

AKŞAM Cumartesi ekibi olarak

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında başlattığımız sosyal sorumluluk projesiyle otizmli ve Down Sendromlu kardeşlerimizin yüzünü güldürmek istedik. Bu doğrultuda yolumuzun kesiştiği Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören kardeşlerimiz için gönüllü destekçilerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte kolları sıvadık. Yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir sürede okulun ve çocukların ihtiyacı olan duyu bütünlemeden spor malzemelerine, boyalarından okulun temizlik malzemelerine dek gerekli olan ürünleri topladık. Eğitim hayatına iki yıl önce başlayan okulun eksiklerinin sadece bir kısmını karşılayabilmiş olsak da eğitimcilerin ve öğrencilerin yüzündeki o tebessümü görmek bize bir kez daha ‘engel tanımadıklarını’ gösterdi. Götürdüğümüz paketlerle büyük sevinç yaşayan çocuklarla 1 gün geçirdik ardından okul müdürü Mücahit Cana ile çocukların eğitimlerini ve ihtiyaçlarını konuştuk...

Hocam, okulda kaç çocuğumuz var?

66 çocuğumuz var. Bu sayı değişiyor. Yüzde 10 Down Sendromlu ve çeşitli engeli olan çocuğumuz var, geri kalanı otizmli çocuklardan oluşuyor.

OTİZM EN YAYGIN ENGEL TÜRÜ

Peki kaç sınıf var?

Şu anda 21 şubemiz var. İstanbul’da anasınıfı olan sanırım birkaç okul var, birisi biziz. Otizmli özel eğitim okulu bünyesinde anasınıfı ihtiyacı çok fazla. Bayrampaşa’dan, Gaziosmanpaşa’dan diğer ilçelerden öğrenciler geliyor. Otizm son yıllarda sayısı artan bir engel türü. Öyle olunca da okul oranı daha fazla olması gerekiyor. Öte yandan okul aile birliğimizin çok bir katkısı olamıyor. Zaten velilerin çoğunun maddi durumu iyi değil. Bunu bile bile de birçok şeyi talep edemiyoruz. 2002- 2003’te atandığımda özel eğitim öğrencilerine servis yoktu, ücretsiz öğle yemeği yoktu. Ailelere engelli çocuğu olduğu için ücret verilmiyordu.

Artık veriliyor değil mi?

Tabii. Saat 08:00’de ücretsiz servisimiz çocukları evinden alıyor. Burada öğle yemeğini ücretsiz veriliyor. Her okulda yok ama bizde çocukların altının bezlenmesine kadar bu işi yapan hostesimiz var.

Öğretmenler dâhil kaç personel var?

Yaklaşık 55 kişiyiz. Mesele kapı girişinde sizi karşılayan Barbaros’umuz var. Kendisi otizmli. KPSS’de 92 almış, Türkiye’de derece yapmış biri. Burada çocuklara da rol model. Devletin kadrosunda şu anda hizmetli memur olarak çalışıyor. Bir öğrencimiz var İrem. Müziğe çok yeteneği olan otizmli bir çocuk. Şu an piyano dersi alıyor. Seneye güzel sanatlar sınavına sokmak istiyoruz. Devam edebilirse belki müzisyen olabilir.

Kidzania’ya gitmek istiyoruz

Engelliler Haftası’nda öğrencilerle etkinlik yaptınız mı?

Biz bu tarz önemli ve özel günlerde hep engelli öğrencilerle, engelsiz öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çünkü asıl farkındalık onlarda oluşmalı. Biz okulları davet ediyoruz, çocukları kaynaştırıyoruz. Engelli öğrenci grubumuzu Kidzania’ya götürmek istiyoruz. Meslek gruplarını görsünler istiyoruz ama maddi imkânlarımız el vermediği için harekete geçemiyoruz.

Kriz odasına ihtiyaç var

Hocam, biz ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabildik. Ancak görüyorum ki yine de eksikleriniz var...

Size, AKŞAM Gazetesi Ailesi’ne ve destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. İyi ki varsınız. Özel eğitim alanı geniş bir alan ve aldığımız destekler yeri geliyor yetmiyor. Okulumuzun binası yeni ancak bazı alanlar yapılmamış. Mesela çocukların enerjilerini atabilecekleri bir spor salonu, etkinlik yapabileceğimiz bir konferans salonu yok. Mesela müzik atölyesi lazım. Bunun için Turkcell’den söz aldık ama hâlâ haber bekliyoruz. Renkli fotokopi makinemiz ve yazıcımız yok. Spor salonumuz için öncelikli olarak yürüme bandı lazım. Görsel sanatlar atölyemizde kırtasiye malzemelerine sık sık ihtiyacımız oluyor. Çocukların kriz anında kendilerine ve diğer çocuklara zarar vermeden o dönemi atlatabilmeleri için yumuşak malzemeyle kaplanmış kriz odasına da ihtiyacımız var.

Proje destekçilerimize teşekkürler!

Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama Merkezi için başlattığımız kampanyaya; spor salonu için bisiklet ve mat gönderen Mars Sportif’e, duyu bütünleme ve spor malzemeleri için adını veremediğimiz gönüllümüze, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler için Nigar Karameşe’ye, boya setleri için Adel&FaberCastel’e, boyama kâğıtları için Artge Kids’e, okulun temizliği için ürün gönderen ABC Deterjan, Siveno ve Selpak markalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz…

AİLELER REHABİLİTE EDİLMEDİ

Peki ya aileler? Çocuklarının daha iyi eğitim almaları için neler yapabilirler?

Ailelere eğitim şart. Mesela öğrenci ailelerine seminerler veriyoruz. Ama genelde çocukla ilgilenenler geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenli şekilde seminer, panel verilmeli. Ailelerin de kesinlikle rehabilite edilmesi gerekiyor. Sonuçta onlar da kabullenme ve sonraki süreçte psikolojik yıpranma yaşıyor. Mesela bizim diğer okullarda olmayan uygulama evimiz var. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 150 bin TL’lik desteğinin 75 bin lirasıyla ‘uygulama evi’ yaptık. Geri kalanını okulun donatımı için kullandık. Ama yine de yeterli olmadı.

1+1 evde olan her şey burada bulunuyor. Çocuklarımız burada çayını, kahvesini yapıyor. Kek çırpıyor, yatak topluyor, ütü yapıyor. Çocuğa kendi evindeymiş gibi davranışları uygulamalı öğretiyoruz. Velilerimiz de geliyor. Evde çocukla yaşamadığı duyguların tamamını burada yaşıyor. ‘Yapabilir’ duygusuyla ayrılıyor okuldan. Bu da bizi mutlu ediyor.

Çakıl dolu çatıyı kapatabilsek spor salonu yapmak istiyoruz

Spor salonu ve konferans salonu yapımı için uygun alan var mı?

Elbette. Okulumuzu çatısı düz alan. Nereden baksak 1.5 metre derinliğinde çakılla kaplı. Eğer destek bulabilir ve oranın üstünü kapattırabilirsek spor salonu ve konferans salonu yapabiliriz. O alanı yaparsak, okulumuzun ihtiyaçları büyük oranda karşılanmış olacak. Yıl içerisinde öğrencilerin kırtasiye, temizlik gibi ihtiyaçlarının bir kısmını hayırsever, eş dost derken karşılıyoruz.