Bu hafta ne yapsak?

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Harbiye’de müziğe doyacaksınız!

Yıldız Tilbe, 24 Haziran Pazartesi günü Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da. Edis, 25 Haziran Salı saat 21.00’de Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da. 27 Haziran Perşembe günü saat 21:00’de ise Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

90’lara yolculuk yapmaya hazır mısınız?

70’ler, 80’ler ve 90’lardan günümüze Türkçe şarkılarla yeni bir hatıra yazıyoruz. Çocukluk anılarınız, ilk aşkınız, büyüdüğünüz yer, hayalleriniz, oyuncaklarınız, kasetler. 90’lar Gecesi, 25 Haziran Salı saat 21:00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.

Göksel’den müzik şöleni

Göksel, 28 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Atlantis Yapım organizasyonuyla ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi’de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Hakan Altun Ankara’da

Şarkılarını severek söylediğimiz pek çok sanatçıya bestelerini veren ve yaptığı konserlerin tümünde dinleyicisinin ruhuna dokunan Hakan Altun, bugün saat 20:30’da Armada Jolly Joker sahnesinde!

Bebek’in yeni gözdesi ‘Patio’

Bebek, Cevdetpaşa Caddesi üzerinde açılan Patio, her detayında unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Günün her anına dokunan lezzet seçeneklerinin bulunduğu Patio menüsü ilhamını Ege ve Akdeniz mutfağından alıyor.

Eğlencenin adresi Jolly Joker

Hem sahne performansı hem Youtube videolarıyla geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, bu akşam saat 22:00’de Jolly Joker Alaçatı sahnesinde. Öte yandan Felaket ve Sana Doğru’nun akustik versiyonuyla fark yaratan Zeynep Bastık, bu akşam saat 22:00’de Jolly Joker Antalya sahnesinde.

Çin Güncel Sanatı Pera Müzesi’nde

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar sergisi, 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Mürekkep geleneğini nasıl zenginleştirdiğini vurgulayan sergi 28 Temmuz tarihine kadar Pera Müzesi’nde görülebilir

Şener Şen’den Zengin Mutfağı

Zengin Mutfağı, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması... Oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra bu akşam saat 21:00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.