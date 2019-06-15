Bu hafta ne yapsak?

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Harbiye Açıkhava’da MFÖ gecesi

MFÖ, 20 Haziran Perşembe saat 20.00’de Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da.

“Fettan Meze” yeni sezonda çok iddialı

Fettan Meze, bu sezonda yine çok iddialı. Yasin ve Hakan Çetin kardeşlerin kısa zamanda İstanbul’un en popüler mekanlarından biri haline getirdiği Fettan Meze, yenilenen menüsü, dekorasyonu ve lezzetli mezeleriyle beğeni kazınıyor. Eğlencenin gecenin geç saatlerine kadar sürdüğü Yeniköy’de yer alan Fettan Meze mutfağında sadece soğuk sıkım zeytinyağı ve tereyağın kullanıldığı 30’dan fazla mezesinin içerisinde fesleğenli enginar, enginarlı acılı ezme, Taze baharatlı Humus ve zerdeçallı Fava öne çıkıyor. Kuzu ciğerinden hazırlanan istiridye mantarlı yaprak ciğer, Kalamar ve karidesli Pazı Sarması, Balık kokoreç ve Levrek Simit, mevsim balıkları ve kırmızı etten oluşan menüsü ile eğlence ve lezzeti bir araya getiriyor.

Rap’in son yıldızı Ben Fero

Yerli rap’in son yıldızı Ben Fero bugün saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da hayranlaryla buluşuyor.

Mabbas geceyi sabaha bağlıyor

%100 Studio, WE LUV TECHNO! serisiyle teknoseverleri dans pistine davet ediyor. Mabbas bugün 23:59’da çalmaya başlayacağı “All Night Long Set” ile Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde geceyi sabaha bağlıyor.

Franz Ferdinand PSM’ye geliyor

2000’lerin ve 2010’ların ruhunu rock ve dans müziğini harmanladıkları enerjik soundları ile tanımlayan Franz Ferdinand, 19 Haziran saat 20.30’da %100 Music katkılarıyla Zorlu PSM’de!

Yuri Bashmet İstanbul’da

Viyola virtüözü Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri, 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 20 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde sahne alacak.

Mert Demir’den İlk albüm, ilk konser

Uyan ve ‘’Beyaz Giyme’’ parçalarıyla beğeni toplayan Mert Demir, ilk albümü ‘Bak Kollarım Burada’nın lansman konseri için 20 Haziran Perşembe saat 20.00’de [mecra] sahnesinin konuğu oluyor.

LP’den Türkiye’de 3 büyük konser

Karizmasını büyüleyici sesiyle harmanlayan LP, One Colony organizasyonuyla Türkiye’nin 3 büyük şehrinde konser verecek. ‘Heart to Mouth’ turnesi kapsamında Türkiye’ye gelen sanatçı 15 Haziran Uniq İstanbul, 17 Haziran İzmir Arena ve 18 Haziran’da ODTÜ sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

SERGİ

Yeni kimlik inşası: (Oto)Portre

Rembrandt’tan Van Gogh’a, Egon Schiele’den Frida Kahlo’ya kadar birçok sanatçı kendilerini, kendi zihinlerindeki öz-imgelerini tuvale geçirdi. Bu öz-imgyeni bir kimlik inşasını da içerebilir.The Circle’ın ilk keşfi Orhan Onuk’un (Oto)Portre sergisi 5 Temmuz tarihine kadar The Circle’da görülebilir.

TİYATRO

Tiyatro sahnesinde Don Kişot

Don Kişot’um Ben!”Delilik bulaşıcıdır derler. Uyan İspanya! Don Kişot’sun Sen!” Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun başrollerini paylaştığı Cervantes’in ölümsüz eseri ‘Don Kişot’um ben’ 20 Haziran Perşembe günü saat 20:30”da DasDas Sahne’de izlenebilir.