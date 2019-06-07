Bu hafta ne yapsak?

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Konserlerle ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın sahne alacağı ve Cem Davran ile Ezgi Mola’nın sunacakları ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ konserine imza atacak.

Aya İrini Müzesi’nde ‘Vokal Barok Hazineler’

47. İstanbul Müzik Festivali, Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi ve Berlin RIAS Oda Korosu, Bach, Handel ve Vivaldi’nin müziklerini 12 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’da Aya İrini Müzesi’nde dinleyicilerle buluşturacak.

Black Food Festivali geliyor

Black Food Festival’i New York, Budapeşte ve Berlin’in kalbini kazandıktan sonra 6. durağı İstanbul’da hız kesmeden devam ediyor. Tamamı siyah yiyecek ve içeceklerden oluşan Black Food Festivali 9 Haziran’da İstanbul’da Dorock XL Kadıköy’de gerçekleşecek.

Mirkelam Moda Kayıkhane’de

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam, bu akşam saat 22.30’da Moda Kayıkhane sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

dEUS İstanbul’da!

Belçika’nın alternatif müzik sahnesine armağan ettiği grup dEUS, The Ideal Crash albümünün 20.yıl şerefine düzenlediği Avrupa turnesinin İstanbul ayağı için, 13 Haziran Perşembe saat 20.30’da Zorlu PSM Studio’da.

Tatilde Yıldız’lı gece

Yıldız Tilbe, bu akşam saat 22.00’de Jolly Joker Alaçatı’da tatilciler için söyleyecek.

Doymadan kalkmak yasak

Doymadan sofradan kalkmayı yasaklayan Çeşme Bazlama Kahvaltı markası, beşinci şubesini Alaçatı Port’ta açıyor. Çeşmeli bir anne kız hikayesiyle yola çıkan Çeşme Bazlama Kahvaltı lezzet tutkunlarını Alaçatı’ya davet ediyor.

SERGİ

Osman Hamdi Bey’in dünyasına yolculuk

Osman Hamdi Bey’i yüz binlerce sanatseverle buluşturan Pera Müzesi, ziyaretçilere bu kez onun kurgusal çalışma ortamını yaşatıyor. Çok sevilen tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanal gerçeklik aracılığıyla deneyimleme fırsatı veriyor. Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk başlıklı sanal gerçeklik projesi pazartesi hariç her gün Pera Müzesi’nde görülebilir.

TİYATRO

Biraz savaş, biraz aşk; Kader Can

İlk oyunu Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin ile geniş bir seyirci kitlesine ulaşan ve Afife Jale, Sadri Alışık ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülleri alan Bam İstanbul’un ikinci oyunu Kader Can, Toy İstanbul’da seyircisiyle buluşuyor. Biraz savaş, biraz aşk, tek nefes, tek perde... Kader Can, 10 - 11 Haziran tarihlerinde Toy İstanbul’da izlenebilir.