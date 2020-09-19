Bu hafta ne yapsak?

KAAN SEKBAN’LA ALT TARAFI Bİ’ TALK SHOW BUGÜN BAŞLIYOR



Talk Show dünyasında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanan Kaan Sekban, beIN ORIGINALS içeriği olan Alt Tarafı Bi’ Talk Show programının ilk bölümüyle, bugün saat 23.00’da izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlk bölümünde pop müziğin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen’i ağırlayacak olan Kaan Sekban, yarın ise Gonca Vuslateri’yi konuk edecek.

BEDENİZİ VE RUHUNUZU NG HOTELS’TE ARINDIRIN



NG Hotels, 7 farklı kalite belgesine sahip otelleri NG Sapanca ve NG Afyon’da uyguladığı SPA programıyla bedeninizi ve ruhunuzu keşfetmeye çağırıyor. Sapanca’nın benzersiz doğası ve üst düzey hizmet anlayışıyla harmanlayan NG Sapanca’da kol ve dirseklerle yapılan Lomi Lomi Nui masajıyla ruhunuzu ve bedeninizi arındıran bir yolculuğa çıkabilirsiniz. NG Afyon’da, doğu ve batı masaj tekniklerinin birleşiminden oluşan Aliva Harmoni ile 4 farklı masajı aynı anda deneyimleyebilirsiniz.

ODA MÜZİĞİNİN YILDIZLARI: KHEOPS ENSEMBLE



Tüm dünyaya açılan; piyanistliği, besteciliği ve hocalığıyla sadece dinleyicilere değil, müzisyenlere de ilham veren ve klasik müziğin bugününe olduğu kadar geleceğine de imzasını atan Muhiddin Dürrüoğlu, topluluğu Kheops Ensemble ile festivalde. Yalnızca Türkiye’den izlenebilecek olan konser, 25 Eylül’de İKSV YouTube Kanalında.

KRANK ART GALLERY’DE ‘BİR TESELLİ’



Krank Art Gallery 31 Ekim’e kadar Sena Başöz’ün solo sergisi ‘Bir Teselli’ye ev sahipliği yapıyor. Sergide Başöz, insan ömrünün çizgisel anlatısından dışarı taşan kişisel hikaye ve bilgi yığınlarının akıbetini sorguluyor. Ve izleyeni bir hesaplaşmaya çağırıyor.

YENİ NESİL SANAT DENEYİMİ



Tramvaya binip, bir anda kendinizi hayal odasında bulutların üzerinde bulacak, zaman tüneli ile çocukluğunuzun hatıralarına yolculuk yapacaksınız. Bu deneyimin sonunda Museum of Motivation’dan çıkarken hayatla ilgili gerçek motivasyon kaynağınızı bulmuş olacaksınız!

NOSTALJİ VE LEZZET BİR ARADA



Şehrin yaşatan Beta Yeni Han, usta ellerde hazırlanmış özgün kahvaltı sofrasıyla konuklarına zengin bir mönü sunuyor. Güne güzel başlamak isteyenler için Han Kahvaltı tabağı ise, en çok tercih edilen menülerin başında geliyor.