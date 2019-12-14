Bu hafta ne yapsak?

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Tuvale yansıyan filmler Galeri 77’de

Sayat Uşaklıgil, “Tuhaf Hikâyeler” serisinde insanlar ve temsil ettikleri gerçekler arasındaki o tuhaf ve büyülü dünyanın varlığını sinema sanatı üzerinden kurgulayıp kendi alanı resim aracılığıyla bizlere gösteriyor. Sanatçının filmlerden çeşitli sahneleri üst üste bindirerek oluşturduğu birbirinden seçkin tuval üzerine akrilik eserleri, Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında 4 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kalben İKSV’de

Müzik listelerindeki yeri hep zirve olan Kalben, 2018’de ikinci albümü ‘Sonsuza Kadar’ ile en çok dinlenenler arasında yer aldı. Şarkılarıyla hayatımıza dokunan şarkıcı ve şarkı yazarı Kalben, bu akşam 22:30’da Salon İKSV’de dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kozmonot Bomonti’de toprak etkinliği

Tavana asılarak sergilenen ve canlı yosun ile bitkisine yuva olan, dışından bile can taşan Kokodema’nın eşsiz bir toprak karışımı ve yosunla hazırlanışının anlatılacağı Kozmonot Bomonti Kokodema Atölyesi, Ayça Bahçe eşliğinde bugün saat 13.00’te düzenlenecek. Kendi Japon kokodema yosun topunu yaratmak, ellerini doğal malzemelerle kirleterek topraklanma pratiğini yaşamak, sanatsal bir obje yaratmak isteyen herkes atölyeye davetli.

Yılbaşı gecesinde kim nerede?

Yepyeni bir seneye adım atacağımız yılbaşı günü insanların aklında tek bir soru işareti var, yılbaşında kim nerede çıkıyor? Bu yıl, yılbaşının salı gününe denk gelmesi ve çarşamba gününün de resmi tatil olması sebebiyle ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi. 2019’un stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2020 yılbaşı programları: Berkay - Adana Jolly Joker, Cenk Eren - Kıbrıs Rocks Hotel, İrem Derici - Adana Sheraton Grand, Seda Sayan - Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Hotel, Simge - Antakya The Museum Hotel, Zara - Kaya Artemis Kıbrıs.

Bostancı’da Ajda rüzgarı

Türk Pop Müziği’nin sevilen ve eskimeyen ismi Ajda Pekkan, dillerden düşmeyen şarkılarını bu akşam saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde hayranları için seslendirecek.

Nostaljinin adresi: Wow yılbaşı gazinosu

Taverna müziğinin efsane isimleri Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, 31 Aralık gecesi WOW Istanbul Hotels & Convention Center’da hayranlarına uzun seneler unutulmayacak nostaljik bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyorlar. WOW Istanbul Hotels, konuklar için alternatifli kategori ve fiyat seçenekleriyle sizleri ağırlamaya hazırlanırken aynı zamanda da WOW İstanbul ve WOW Airport Otelleri’nde özel fiyatlarla konaklama imkanı sağlıyor. Yılbaşı gecesi konaklama yapanlar 2020’nin ilk sabahını leziz tatlardan oluşan zengin bir brunch keyfiyle karşılayacaklar. Aileler keyifli bir şekilde yılbaşı geçirirken, çocuklar uzman bakıcılar eşliğinde geceye özel olarak hazırlanan oyun parkında doyasıya eğlenecekler.

Kelebekler Özgürdür KATS SAHNE’de

‘Kelebekler Özgürdür’ engellerin, sevgiyle aşkla, inançla aşılabileceğini anlatan bir oyun. Bir yanda annesinin baskısı altında bunalan ve kendine bir çıkış yolu arayan Caner. Diğer tarafta sistemin baskısı altında sıkışmış kendini özgür hissedebileceği bir kapı, bir çıkış arayan Defne; ve sistemin bekası için, ki bunu oğlunu çok sevdiği için yaptığını düşünen, kendini ve oğlunu mutsuz eden bir anne, Buket Fırıncıoğlu. Çağımızın temel sorunlarından biri, seviyoruz ama sevgimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Halbuki sadece sevsek yeter. Oyun, 14-18 ve 21 Aralık tarihlerinde Gayrettepe KATS SAHNE’de oynanacak.